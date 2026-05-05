Preocupación por la salud de Zulemita Menem: internada y con "algunas lesiones"

Zulemita Menem no duda en mostrarse optimista y dispuesta a enfrentar todas las críticas y comentarios que recibe a su alrededor. Es por eso que llegó a construir una comunidad en redes sociales de más de 200 mil seguidores que la acompañan en todos sus viajes, actividades y proyectos personales. Sin embargo, en las últimas horas, generó la preocupación de todos ellos, al mostrarse internada y con "algunas lesiones". Las preguntas y dudas comenzaron a surgir, al igual que la curiosidad por saber qué había ocurrido.

Zulemita Menem

Preocupación por Zulemita Menem al mostrarse internada

Zulemita Menem es una de las mujeres de la política que tienen una fuerte presencia en la farándula argentina y en las tendencias fashionistas de la moda del país. Es así como se ganó la atención de sus seguidores, que la acompañan en todos sus proyectos. Sin embargo, también se caracteriza por enfrentarse sin límites a las críticas, encontrándole el lado positivo a las situaciones. En las últimas horas, generó preocupación a todos, cuando se mostró internada.

La hija del expresidente Carlos Menem compartió, postales, en sus historias de Instagram, donde se la veía con el pijama del sanatorio y uno de sus pies vendados. En una primera foto, aparecía yendo al baño, y generó tranquilidad al realizar una "cara loca", demostrando que se sentía bien. “Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas”, comentó. Seguido a esto, explicó: “Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones”. Zulemita no dio detalles de lo ocurrido, lo que generó debate entre sus seguidores sobre cómo se había lesionado.

Preocupación por Zulemita Menem

Zulemita Menem: fanática de la rutina de entrenamiento

Zulemita Menem siempre se muestra en viajes y recorridos alrededor del mundo, dejando en claro su amor por conocer nuevos lugares. Sin embargo, ella es una gran amante de las rutinas de entrenamiento, manteniéndose siempre saludable.

En su cuenta de Instagram, comparte que busca entrenar fuerza de espalda y brazos, al igual que reforzar los músculos de su cuerpo para pasar largas jornadas de viaje. Sin embargo, ella nunca se mostró haciendo un deporte en específico, fuera de su entrenamiento, lo que generó dudas sobre las razones por las que se pudo haber lesionado. Sus seguidores desataron un debate sobre cómo ocurrió el accidente que la llevó a internarse.

Zulemita Menem: fanática de la rutina de entrenamiento

Zulemita Menem mostró su estadía en el hospital, y llevó tranquilidad al mostrarse sonriente y sobrellevando la situación lo mejor posible. A pesar de eso, los usuarios le enviaron comentarios deseándole buena salud y una rápida recuperación. Por el momento, ella no expuso qué le ocurrió que la llevó a internarse por haber sufrido lesiones. Sin embargo, decidió sincerarse sobre su presente, al mostrar que se encuentra acompañada y recuperándose.

A.E