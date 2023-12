De Tini Stoessel y Rodrigo de Paul a Eva Bargiela y Facundo Moyano, las separaciones más escandalosas del 2023

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Eva Bargiela y Facundo Moyano, Rosalía y más integran la lista de famosos que decidieron decirse adiós durante el 2023 para empezar una nueva vida.

Aunque algunas asumieron la ruptura de la mejor manera, otras se distanciaron en medio de un escándalo. Repasamos qué pasó con estas parejas queridas del mundo del espectáculo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En junio Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron con un escueto comunicado el fin del amor. A pesar de que se habla de una posible reconciliación, por el momento la ex pareja se mantiene lejos.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación... Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho", expresó la cantante en su cuenta de Twitter en ese momento, al igual que el deportista.

Rosalía y Rauw Alejandro

El verano europeo fue el más candente en cuanto a separaciones se trata y Rosalía y Rauw Alejandro eligieron esta estación para anunciar su ruptura.

Aunque muchas versiones surgieron sobre esta distancia, los rumores de medios españoles aseguran que la familia no veía con buenos ojos al cantante. "Era una estrella que prometía, pero no la que es ahora. Es decir, veían que este chico se podía aprovechar de la fama que tenía Rosalía”, revelaron en medios españoles.

Facundo Moyano y Eva Bargiela

Eva Bargiela y Facundo Moyano celebraron su boda de ensueño en octubre de 2021 y, exactamente un año después, el ex diputado confirmó sorpresivamente la separación.

“Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, dijo Moyano en una entrevista para TN lo que provocó un fuerte escándalo.

Al parecer, Eva Bargiela no estaba al tanto de que su ex marido iba a anunciarlo en ese medio. Los motivos no fueron concretos, pero la modelo aseguró que, al momento en que él contó la noticia, estaban atravesando una crisis que no consideraba definitiva. " o. “No pasó algo grave entre nosotros. Le había propuesto en reiteradas ocasiones que hubiese preferido que esto se supiera cuando termine el Bailando. Porque no me gusta estar exponiendo mi vida. Estoy angustiada y ahora no sé si me quiero separar”, explicó.

La China Suárez y Rusherking

En abril de este año, la China Suárez y Rusherking anunciaron su separación a menos de un año de oficializado el romance.

En ese momento, la actriz escribió un triste post sobre este momento. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresó.

Como es obvio, en ese momento se dieron muchas versiones sobre lo sucedido pero varias fuentes coincidieron en que fueron sus proyectos diferentes lo que los separó. “Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro”,comentaron.

Natalia Graciano y Matías Martin

Una de las últimas parejas que decidieron separarse este 2023 fue la de Natalia Graciano y Matías Martin.

La modelo y el periodista estuvieron juntos durante 18 años y tienen dos hijos en común. “Se separaron hace un mes y ahora ya están dispuestos a contarlo, al menos él que es con quien hablé ”, confirmó Ángel de Brito. “No hay terceros en discordia, hay un desgaste y mucha diferencia ideológica y eso los llevó a discusiones", agregó.

Cecilia Milone y Nito Artaza

Las versiones de divorcio entre la mítica pareja comenzaron hace ya un tiempo y Ángel de Brito fue quien dio detalles de lo sucedido entre Cecilia Milone y Nito Artaza.

"Están al borde de la separación y el divorcio. A él se lo vio solo en un evento y ella estuvo sola el fin de semana en el Martín Fierro de la Moda, impecable”, explicó Ángel De Brito en LAM semanas atrás.

Además, el periodista añadió que una de las razones que generó malestar en el matrimonio fue que la artista le reclamó a su marido que no la arrobaba en ninguna publicación de Instagram ni subía fotos junto a ella.

El 2023 fue un año de grandes romances pero también separaciones y, tanto Tini Stoessel, Rodrigo de Paul como Eva Bargiela y Facundo Moyano, la China Suárez y Rusherking generaron fuertes repercusiones por esta decisión.