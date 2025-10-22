El tip fashionista de Juli Poggio para lucir distintos looks en Hollywood con pocas prendas

Juli Poggio compartió su gran logro en las redes sociales: llegó a Hollywood. La bailarina fue la única representante de Argentina para asistir a la avant premiere de la película romántica A pesar de ti, producida por Paramount, y en la alfombra roja dejó a todos sin aliento con su vestido diseñado por Verónica de la Canal. Tras el evento, la actriz aprovechó para ir de compras y recorrer un poco la ciudad ya que a las horas debía volver al país para seguir con sus otros compromisos laborales. Fue en ese entonces que aprovechó para dar un consejo fashionista a sus millones de seguidores.

Juli Poggio enseñó desde Hollywood cómo armar varios looks para un mismo día

Juli Poggio sigue sumando éxitos en su carrera artística. Tras anunciar que hará teatro en la temporada de verano junto a Pedro Alfonso y que abrirá un negocio familiar, la artista voló rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, para vivir el gran estreno del film A pesar de ti. Como era de esperarse, la joven deslumbró a todos con su glamoroso y elegante look a cargo de la diseñadora Verónica de la Canal y su estilista Lucas Mata.

"Y un día llegué a Hollywood. Fui invitada por @paramountpicturesarg a la premiere de A pesar de ti y todo fue un sueño. Gracias vida y universo por darme estas increíbles oportunidades", escribió súper feliz y emocionada en su cuenta de Instagram. Su mensaje estuvo acompañado de un carrete de fotos que la mostraban con más de un look en distintos puntos de la ciudad.

En una de las imágenes se la puede ver posando frente al famoso cartel de Hollywood desde un auto descapotable blanco y asientos rojos. El outfit elegido para esta postal fue un vestido strapless marrón satinado, combinado con un collar en forma de moño y lentes de sol ovalados en el mismo tono. En otra fotografía, Juli Poggio está delante de la rueda de la fortuna y luce una remera que evidenciaba su fanatismo por Los Ángeles y una minifalda gris con volados.

Por último, la modelo se muestra en una playa con un traje de baño de la firma Victoria Secrets en color negro y con detalles brillantes. Estos cambios de looks en tan pocas horas sorprendió a los usuarios que siguen su contenido en Instagram, tal es así que muchos opinaron que se llevó de todo en su valija. Sin embargo, Juli Poggio reveló con total sinceridad que no fue así. "La verdad detrás del post de mil looks en un día", escribió la actriz y explicó en el video que se las ingenió para crear diferentes vestuarios que lució en tan sólo una jornada.

"Les quiero mostrar la verdad del posteo que acabo de dejar recién en mi Instagram, parece que vine como una semana porque subí fotos con quinientos outfits", comenzó la bailarina en sus historias de Instagram. Y agregó, fiel a su estilo: "La realidad es esta, tenía puesto este vestido y después lo usé como pollera". En este sentido, reveló que le sumó una remera que compró en una tienda de recuerdos y así armó otro look.

Sobre la bikini con la que posó en Santa Mónica, contó que pasó por una tienda de la reconocida firma y no dudó en comprarla para posar en dicho lugar. Además, adquirió un sombrero tipo cowgirl para completar su estilismo. Aunque reconoció que no sabe cómo lo podrá traer porque no tiene valija para despachar, por lo que también llevó lo justo y necesario para la red carpet de la película.

Con una sonrisa en su rostro y la simpatía que la caracteriza, la top model concluyó: "Esta es la verdad de una influencer un poquito mentirosa". De esta manera, el tip fashion de Juli Poggio en Hollywood cosechó miles de "likes" y conquistó una vez más a su público.