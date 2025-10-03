Así es la habitación de Juli Poggio: estilo glam contemporáneo con tonos neutros

Juli Poggio está en el auge de los éxitos de su vida. Siendo una de las modelos más codiciadas y con su nueva obra en el teatro, la joven logró cumplir el sueño de su vida y comprarse su primer departamento. De a poco, comenzó a ambientarlo a su semejanza, buscando la mueblería ideal y los colores glamourosos. Sin embargo, su cuarto privado era de las habitaciones más expectantes por ver de sus seguidores, y, finalmente, mostró cómo luce.
Estilo glam contemporáneo con tonos neutros: la habitación de Juli Poggio
Juli Poggio es de las celebridades más observadas por las redes sociales. Con su carisma, talento y conocimientos fashionistas, impone las tendencias más extraordinarias en la moda y demuestra que el estilo princesa puede ir de la mano con la sensualidad y la elegancia. En medio de sus logros, se encuentra el de ser propietaria de su departamento, sueño que tenía desde que comenzó a trabajar en su adolescencia. Es así como la decoró a su semejanza, marcando el minimalismo pero sin perder de vista la originalidad.
El espacio cuenta con una cocina, un comedor-living y una habitación para prepararse para sus diversos eventos. Fanática de la moda e influencia fashionista, se preparó un vestidor donde pueden entrar diferentes vestidos, tapados y zapatos de lujo, que ella luce en cada ocasión. Sin embargo, la habitación más deseada por ver por sus seguidores era su cuarto privado, y ella no dudó en dedicarle un video propio para demostrar cómo impuso el estilo glam contemporáneo.
Esta forma de decoración presenta una evolución del glam tradicional y una fusión con el minimalismo de la actualidad. Juli Poggio escogió una lámpara colgante negra, que iban en composé con las de la mesa de luz, a cada lado de su cama. En respaldo de la misma era en tonos neutros, con detalles plateados que combinaban con el puf para poder sentarse y cambiarse de manera cómoda y tranquila, Para cerrar su amor por el peluche, sumó una alfombra total white que la acompañaba a su lado.
Los seguidores y expertos fashionistas no dudaron en destacar la capacidad de la modelo, no solo para la combinación de prendas y tendencias, sino también para el diseño de interior de su departamento. Juli Poggio se encuentra en un gran momento personal, gracias a su obra de teatro, su nuevo departamento, y su éxito entre las marcas de ropa. La modelo no duda en compartir todos sus logros con sus fanáticos, y recibe los halagos al respecto.
A.E