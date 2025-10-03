Así es la habitación de Juli Poggio: estilo glam contemporáneo con tonos neutros

Juli Poggio está en el auge de los éxitos de su vida. Siendo una de las modelos más codiciadas y con su nueva obra en el teatro, la joven logró cumplir el sueño de su vida y comprarse su primer departamento. De a poco, comenzó a ambientarlo a su semejanza, buscando la mueblería ideal y los colores glamourosos. Sin embargo, su cuarto privado era de las habitaciones más expectantes por ver de sus seguidores, y, finalmente, mostró cómo luce.

Juli Poggio

Estilo glam contemporáneo con tonos neutros: la habitación de Juli Poggio

Juli Poggio es de las celebridades más observadas por las redes sociales. Con su carisma, talento y conocimientos fashionistas, impone las tendencias más extraordinarias en la moda y demuestra que el estilo princesa puede ir de la mano con la sensualidad y la elegancia. En medio de sus logros, se encuentra el de ser propietaria de su departamento, sueño que tenía desde que comenzó a trabajar en su adolescencia. Es así como la decoró a su semejanza, marcando el minimalismo pero sin perder de vista la originalidad.

Juli Poggio

El espacio cuenta con una cocina, un comedor-living y una habitación para prepararse para sus diversos eventos. Fanática de la moda e influencia fashionista, se preparó un vestidor donde pueden entrar diferentes vestidos, tapados y zapatos de lujo, que ella luce en cada ocasión. Sin embargo, la habitación más deseada por ver por sus seguidores era su cuarto privado, y ella no dudó en dedicarle un video propio para demostrar cómo impuso el estilo glam contemporáneo.

Esta forma de decoración presenta una evolución del glam tradicional y una fusión con el minimalismo de la actualidad. Juli Poggio escogió una lámpara colgante negra, que iban en composé con las de la mesa de luz, a cada lado de su cama. En respaldo de la misma era en tonos neutros, con detalles plateados que combinaban con el puf para poder sentarse y cambiarse de manera cómoda y tranquila, Para cerrar su amor por el peluche, sumó una alfombra total white que la acompañaba a su lado.

Los seguidores y expertos fashionistas no dudaron en destacar la capacidad de la modelo, no solo para la combinación de prendas y tendencias, sino también para el diseño de interior de su departamento. Juli Poggio se encuentra en un gran momento personal, gracias a su obra de teatro, su nuevo departamento, y su éxito entre las marcas de ropa. La modelo no duda en compartir todos sus logros con sus fanáticos, y recibe los halagos al respecto.

A.E