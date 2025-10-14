Con una carrera en ascenso, Juli Poggio reveló que, después de sacar su línea de maquillaje, tiene un nuevo negocio en mente. La artista se refirió a este proyecto con gran entusiasmo y causó un gran revuelo en las redes sociales. Para muchos usuarios, la joven es sinónimo de perseverancia y que su éxito lo tiene bien merecido ya que desde que salió de la casa de Gran Hermano fue detrás de sus sueños.

Así será el negocio que abrirá Juli Poggio en Pilar: “Voy a ser socia con mis papás”

Juli Poggio no para de sumar éxitos en su carrera artística y siempre va por más. Fruto de su dedicación y esfuerzo, pudo comprarse su primer departamento a los 23 años y actualmente protagoniza Buscando a Patito Feo en Calle Corrientes. Como si esto fuera poco, la bailarina tiene su propia marca de maquillaje y un nuevo negocio a punto de concretar.

Se trata de un emprendimiento familiar que estará ubicado en Pilar, el cual desea lanzar en poco tiempo con mucho éxito. “Voy a poner un negocio. Voy a ser socia de mis papás. Ellos van a poner un vivero y yo adentro voy a poner un café”, reveló en la entrevista que brindó a El ejército de la mañana (Bondi).

Sobre el título que llevará este negocio compartido con sus papás, Juli Poggio contó: “Se va a llamar Raiza by julipo". Acerca de esta decisión que la lleva a abrir su propia cafetería, expresó con la simpatía que la caracteriza: “Me encanta invertir, si no tengo la plata ahí muerta. Dije ‘bueno, empresaria, amor’”.

Durante su ciclo en el streaming de La Casa, la actriz también había anunciado la noticia y generó sorpresa total en sus compañeros, quienes minutos después no dudaron en felicitarla. Allí aseguró que ya se encuentra ultimando cada detalle para que pronto pueda abrir sus puertas. Además, explicó que el nombre que llevará su cafetería, la cual estará dentro del vivero de su familia, está vinculado a las palabras "raíz" y "femenina".

Juli Poggio anunció su nuevo emprendimiento

Sobre una de las experiencias novedosas que propone su emprendimiento será disfrutar de una taza de café y llevarse un regalito especial. "Te tomás un cafecito y te regalamos una semillita o una plantita", adelantó a modo de generar expectativas en los futuros clientes del lugar. Para cerrar, Juli Poggio les prometió a sus colegas que los invitará a la inauguración. "Ya vamos a ir a Pilar. Va a ser todo muy lindo, no saben las bandejitas que estamos eligiendo...".

La divertida publicación de Julieta Poggio sobre su nuevo emprendimiento.

Ante el revuelo que generó en las redes, Juli Poggio compartió el logo de su cafetería Raiza by julipo y escribió con felicidad: "Se viene". Asimismo, resposteó una publicación en la que hacían alusión a la decoración que llevará el sitio teniendo en cuenta su gusto por Hello Kitty. "Jajaja", comentó la influencer. En resumen, el negocio que abrirá Juli Poggio en Pilar conectará el amor por el café y las plantas, y la convertirá en socia de sus padres.