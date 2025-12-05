Todas las fotos de la despedida de soltera de Rocío Pardo antes de su boda con Nicolás Cabré

CARASTV

Ya casada por civil con Nicolás Cabré, Rocío Pardo sorprendió al compartir las imágenes de una despedida de soltera atípica: la celebró después del civil y a días de la gran fiesta, que tendrá lugar este sábado 6 de diciembre. Con humor, frescura y una complicidad que atraviesa los años, la actriz mostró cómo vivió este ritual tan especial junto a sus amigas de siempre. “Despedida de soltera, ya casada”, escribió en Instagram, dejando en claro el clima descontracturado del encuentro.

Rocío Pardo celebró entre amigas un día de spa y risas

En su publicación, Rocío destacó el valor de su grupo más íntimo: “Imaginate tener el mismo grupo de amigas por más de 15 años, incondicionales, que estén en todo momento. Bueno, yo no tengo que imaginarlo”. Las fotos hablan por sí solas: abrazos espontáneos, sonrisas sinceras y la calidez de un vínculo que sobrevivió a etapas, mudanzas y proyectos.

El festejo tuvo lugar en un Spa, donde el grupo disfrutó de circuitos de masajes y faciales. En una de las imágenes, Rocío aparece con una bata blanca personalizada, distinta a las de tono nude que usaron sus amigas, posando frente a la ventana con una luz cálida que ilumina la escena. Otra serie de tomas la muestra riéndose en el hidromasaje, jugando con amigas de toda la vida, en un ambiente que combina relax y confidencias.

Más tarde, ya en la zona de la pileta, el grupo se retrató brindando con copas de rosado, celebrando al aire libre. La paleta suave de las batas, el jardín verde y la caída del sol construyen un clima íntimo, femenino y elegante.

Rocío Pardo mostró los detalles personalizados y cerró el día con un brindis al atardecer

Otro de los momentos destacados de la publicación fue el de los regalos: bolsas blancas y sobres individuales preparados especialmente para cada invitada. Rocío agradeció a quien diseñó las batas y las pantuflas personalizadas que aparecen en varias fotos. Ese gesto artesanal y cuidado terminó de darle identidad al encuentro.

La jornada concluyó con una cata de vinos y picada frente al atardecer, tal como relató la propia Rocío. La última imagen, todas sentadas al borde de la pileta, de espaldas, copas en alto y la palabra “Bride” bordada en la bata de la protagonista, resume la energía de la despedida: un ritual emocional, luminoso y lleno de afecto.

A días de la fiesta del sábado, Rocío eligió honrar este momento vital rodeada del amor más antiguo y sólido: el de sus amigas de siempre. Las fotos revelan exactamente eso: una despedida de soltera que es menos un adiós y más un abrazo a la historia compartida.