La tensión volvió a sentirse en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) durante una nueva gala de eliminación, una noche cargada de nervios, estrategias y la presión que solo este momento del certamen puede generar. Esta vez, los participantes debieron demostrar toda su creatividad y precisión con un desafío que parecía sencillo, pero que exigía excelencia absoluta: preparar un plato a elección donde los sándwiches y las pizzas fueran protagonista.

Gala de eliminación de MasterChef Celebrity: quién se fue del programa este miércoles

Los famosos que se enfrentaron al desafío de este miércoles 3 de diciembre fueron Emilia Attias, Agustín “Cachete” Sierra, Sofía “La Reini” Gonet, Julia Calvo, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Alex Pelao y Marixa Balli. La aparición del ex Casi Ángeles en esta instancia generó sorpresa, ya que llegó directamente a la gala tras ausentarse en la noche de Última Chance, argumentando un viaje laboral a Brasil. Una situación similar vivió Momi Giardina, quien también cocinó por no presentarse en la Noche de Beneficios.

Alex Pelao y Marixa Balli hicieron los peores platos de MasterChef Celebrity

El jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, evaluó punto por punto la cocción, la técnica y la presentación de cada plato, buscando quién merecía continuar su camino en las cocinas más famosas del país. Entre nervios, emociones a flor de piel y expectativas que crecían minuto a minuto, los participantes demostraron tanto sus fortalezas como sus momentos de duda.

Finalmente, minutos antes de la medianoche, los chefs revelaron el nombre del famoso que dejó el certamen: Alex Pelao. El actor se enfrentó cara a cara con Marixa Balli y antes de revelar el nombre, Damián Betular dejó en claro que la decisión fue muy difícil: "Son dos participantes que crecieron mucho y no queremos que se vayan".

Por su parte, el último eliminado de MasterChef Celebrity, Alex Pelao, expresó entre lágrimas: "Siento un poco de enojo por no haber estado a la altura. Si hay un repechaje, ahí estaré. Estoy muy agradecido por todo, Más allá de todo lo que es el programa, es muy emocionante el vínculo que se va generando con la comida, algo que siempre tuve muchos problemas por transtornos alimenticios. Yo lo capitalizo en eso y ni hablar del grupo hermoso".