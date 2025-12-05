Nicolás Cabré y Rocío Pardo consolidaron su amor en una unión civil el pasado miércoles 3 de diciembre. Este fin de semana, la pareja celebrará a lo grande su boda junto a sus seres queridos en una estancia en Córdoba. A dicho festejo irá Rufina, la única hija del actor fruto de su relación pasada con la China Suárez.

La forma en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor para siempre

Este miércoles 3 de diciembre, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo pasaron por un Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y se casaron a menos de un año de estar juntos. La pareja estuvo acompañada de su círculo íntimo en una celebración íntima que decidieron mantener en silencio hasta último momento para evitar la presencia de la prensa. Sin embargo, se sabe por boca de ellos que el gran festejo será este sábado 6 de diciembre en una exclusiva estancia ubicada en el Valle de Punilla, Córdoba, provincia natal de la artista.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Con más de 250 invitados y una celebración que se extenderá durante tres días, los actores darán un paso muy importante en su relación tras meses de preparativos y especulaciones sobre el costo de los cubiertos que deberá pagar cada invitado. Tal como trascendió, en el lugar se podrán alojar sólo 28 personas, entre ellos sus familiares más cercanos. Rufina Cabré, la hija del director teatral y la China Suárez, sería una de las integrantes de la lista para poder acompañar a su papá en este momento tan especial.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo junto a Rufina

Lo cierto es que, además de los detalles e imágenes de la unión civil que se llevó a cabo esta semana, lo que más llamó la atención fue la decisión que tomaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo previo a dar el "Sí, quiero". Según contó la periodista Pilar Smith, la flamante panelista de LAM, la pareja pensó en otra manera de sellar aún más su historia de amor. De tal manera que ambos decidieron tatuarse el nombre del otro como señal de unión y compromiso.

Así ambos llevan en su piel este romántico gesto: Rocío Pardo eligió tatuarse Nicolás en el pie mientras que él optó por hacer lo mismo pero en su pantorrilla, en la zona de los gemelos. Este detalle no pasó desapercibido y salió a la luz luego de que los recién casados pasaran por el registro civil. De esta manera, revelaron el pacto de amor entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo antes de su boda, y sorprendió a todos.

El delicado y moderno look de Rufina Cabré para el casamiento de su papá, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo

Este miércoles 3 de diciembre, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo dieron el sí en lo que fue su inión civil. Los flamantes esposos celebraron el especial momento junto a su círculo más cercano, y este 6 de diciembre lo harán en una espectacular boda en Córdoba con más de 250 invitados. Pero en este primer evento fue Rufina Cabré quien se llevó todas las miradas por compartir la enorme felicidad de su padre.

Pero además, la niña de 12 años se destacó por lucir un look alineado a Nicolás y Rocío, en tono blanco, sin dejar de llevar la última tendencia teen con un vestido con distintos destalles. La pequeña eligió un vestido sin magas, estilo musculosa, con una tela texturizada en la parte inferior, dándole un tono romántico a la prenda.

El delicado y moderno look de Rufina Cabré para el casamiento de su papá.

El atuendo termina con una falda estilo globo, la gran tendencia de la temporada, dándole volumen y un aire juvenil. Lo combinó con un calzado en tono negro con unas cómodas sandalias al estilo gladiadoras, al tener largas tiras que sujetan parte de la pierna. Su peinado fue un medio recogido con dos finas trenzas que caían sobre el rostro de la niña, dando un toque natural y delicado. Sus accesorios fueron discretos como una pulsera plateada y aros pequeños, creando un conjunto armonioso, sencillo y refinado.