Así es la habitación de Milenka y Mirko, los hijos de Marley: peluches gigantes, pistas de autos y una reliquia familiar

La habitación de Milenka y Mirko llamó la atención de sus seguidores cuando Marley mostró distintos rincones del espacio donde sus hijos pasan gran parte del día. Con una estética suave y pensada para el juego, el cuarto combina elementos funcionales con detalles afectivos que construyen un clima cálido y dinámico.

Entre los primeros elementos que llaman la atención aparecen grandes peluches distribuidos en distintos puntos del ambiente. Algunos están ubicados sobre muebles y otros forman parte del suelo, generando un entorno amable y lleno de texturas. La iluminación tenue, las cortinas largas y los colores claros en las paredes aportan serenidad, mientras que el mobiliario se organiza de manera práctica para acompañar la rutina diaria.

En una de las postales, se ve a Milenka vestida de blanco observando hacia arriba con curiosidad mientras es sostenida por su papá. La imagen transmite la calidez del cuarto, donde predominan los tejidos suaves, las prendas livianas y los detalles delicados. Cerca se distinguen juguetes acomodados con cuidado, entre ellos peluches y accesorios infantiles que suman encanto al ambiente.

Otra fotografía muestra a la pequeña sentada sobre una manta de colores vibrantes rodeada de juguetes sensoriales. Ese sector del cuarto está orientado a la estimulación temprana, con figuras, texturas brillantes y elementos que invitan al descubrimiento. Peluches pequeños, mordillos y objetos de tonos intensos completan un espacio que respira actividad.

A un costado, el protagonismo lo tienen las pistas de autos que utiliza Mirko. Son circuitos grandes, con varios niveles y rampas que aportan movimiento y diversión. Los colores fuertes de las estructuras contrastan con los tonos neutros del resto del cuarto, logrando un equilibrio entre lo lúdico y lo decorativo. Muebles bajos permiten mantener los autos y accesorios ordenados, sin quitarles la posibilidad de estar siempre al alcance de la mano.

Entre los detalles más significativos aparece un objeto que remite directamente a la niñez de Marley: un libro de Hijitus que él leía cuando era chico y que hoy forma parte del universo de sus hijos. Ese ejemplar, cargado de recuerdos, aporta un gesto de continuidad generacional dentro de un ambiente marcado por el presente, pero que no pierde de vista la historia familiar.

En conjunto, la habitación de Milenka y Mirko reúne calidez, juego y afecto, con rincones pensados para acompañar el crecimiento y para conservar pequeñas huellas del pasado del conductor.

