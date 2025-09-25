Total white y con encaje: Evangelina Anderson deslumbró con su look sofisticado en la Fashion Week de Milán

Tras su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson no dejó de viajar y vivir nuevas experiencias. Lejos de mostrarse afectada, la modelo se enfocó en disfrutar de países como México e Italia. Fue hace una semana, cuando realizó las valijas y anunció que su próximo destino era Milán. Sin embargo, hasta el momento no había brindado detalles de su estadía en dicha ciudad. Finalmente, terminó con el misterio y reveló que asistió a la Fashion Week, donde posó con un elegante look sastrero.

Evangelina Anderson conquistó con su conjunto blanco de tres piezas en la Fashion Week

Durante su paso por la Fashion Week en Milán, Evangelina Anderson se robó todas las miradas con un look total white que combinó elegancia, frescura y un toque romántico. La modelo, que vive su soltería tras 17 años de relación con Martín Demichelis, apostó por un estilismo moderno y en un color protagonista.

Se trata de un conjunto sastrero en tonalidad blanca que está compuesto por tres piezas en tela de lino: corset con escote corazón, pantalón de tiro medio con abertura frontal en los tobillos, que dejaba lucir su calzado, y blazer ceñido con sopalas clásicas.

Evangelina Anderson

El saco como el pantalón se destacan por sus detalles bordados: la prenda superior contenía encaje en los puños mientras que la inferior lo tenía en los laterales. Este diseño sumaba, sin dudas, textura y originalidad a las piezas. El top elegido también llamó la atención y es que, al ser corto, dejó ver sutilmente su abdomen, logrando un aire descontracturado y sensual a la vez.

Con esta vestimenta, Evangelina Anderson demostró que los looks monocromáticos son versátiles, fáciles de armar y combinar, y que brindan elegancia. Además, este set sastrero tuvo el balance perfecto entre lo formal y lo relajado y el color blanco fue ideal para esta ocasión de día.

Evangelina Anderson

En los pies, Eva llevó stilettos blancos de charol haciendo juego con sus prendas y como accesorios escogió un mini bolso acolchado de cuero blanco con herrajes dorados de una exclusiva firma italiana. Asimismo, agregó gafas ovaladas oscuras que le aportaron un guiño cool y súper chic a su atuendo.

Para no restarle protagonismo a su estilismo, la futura participante de Masterchef Celebrity (Telefe) lució su cabello recogido en un peinado bajo con raya al medio y algunos mechones sueltos que enmarcaron su rostro. En la piel, eligió un makeup fiel a su estética: mirada intensa y definida con sombras oscuras y delineado, rubor marrón tostado y labial nude.

Evangelina Anderson

De esta manera, dejó en claro que su presencia en la Fashion Week no pasó desapercibida y que el blanco total sigue siendo una de las apuestas más fuertes en la moda. En resumen, el look sofisticado total white y con encaje de Evangelina Anderson deslumbró a todos en Milán.