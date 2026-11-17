Marixa Balli sorprendió a todos al mostrar su casa, dejando ver una propuesta decorativa marcada por la armonía visual y la presencia de piezas clásicas. Entre ambientes luminosos y una estética inspirada en corrientes clásicas, la propiedad reúne elementos que construyen una identidad definida y coherente. La distribución de cada sector y su amplitud acompañan a la perfección la rutina de la artista, manteniendo una estética que refleja su personalidad.

Entramos a la casa de Marixa Balli: Estilo total white y candelabros con estilo clásico

Con un presente marcado por proyectos, Marixa Balli abrió las puertas de su casa y mostró todos los detalles que la hacen única. La propiedad refleja una estética definida, donde predominan los ambientes luminosos, los muebles de inspiración clásica y una decoración que combina detalles decorativos con una paleta de colores suaves. Cada rincón parece responder a una misma idea, reflejando una búsqueda constante de armonía y continuidad visual.

La casa de Marixa Balli

En sus redes sociales, la artista compartió distintas imágenes que permitieron ver el estilo y la decoración que eligió para acompañar su día a día. La propiedad está marcada por una presencia constante del blanco, acompañada por tonos crema y beige. Esta elección permite que los ambientes se perciban amplios y luminosos, aprovechando al máximo la entrada de luz natural que llega a través de grandes aberturas distribuidas en distintos espacios. Cada sector se convierte en protagonista y acompaña la identidad visual de cada espacio.

Uno de los sectores que mejor resume el estilo general de la casa de Marixa Balli es el living. Allí se aprecian sillones de gran tamaño, mesas auxiliares de líneas tradicionales y piezas decorativas cuidadosamente integradas al conjunto. Los espejos ocupan un lugar relevante dentro de la propuesta estética y ayudan a potenciar la sensación de amplitud, además de reforzar el carácter elegante que atraviesa toda la decoración. La distribución del mobiliario permite que cada objeto destaque sin perder coherencia con el resto del sector.

La casa de Marixa Balli

Algunos detalles decorativos cumplen un papel central dentro del estilismo que rodea cada ambiente de la residencia. Candelabros y arañas de cristal aparecen en distintos espacios como elementos protagonistas, aportando brillo y continuidad al concepto decorativo. La inspiración europea se percibe tanto en la elección del mobiliario como en la presencia de objetos de aire vintage que completan la imagen general de la propiedad. Este mobiliario se combina con tonos claros y formas clásicas que definen el estilo de la propiedad.

Dormitorios luminosos y un jardín de ensueño: La casa de Marixa Balli

El dormitorio de Marixa Balli mantiene la misma línea visual que domina el resto de la propiedad. El blanco vuelve a ser el color principal en la ropa de cama, los almohadones y gran parte del mobiliario. La uniformidad en tonos genera una atmósfera serena, acompañada por detalles decorativos que suman profundidad sin alterar la armonía del espacio. La decoración sostiene la impronta clásica que dialoga con el concepto general presente en toda la casa.

La casa de Marixa Balli

Uno de los puntos más llamativos de este ambiente es el gran espejo ubicado detrás de la cama, una pieza que se integra naturalmente al diseño general del cuarto. Sobre él, una araña de cristal contribuye a reforzar la estética clásica que caracteriza a la residencia. La combinación de estos elementos crea un espacio donde la decoración se convierte en el eje central. Además, los detalles decorativos aportan presencia visual sin sobrecargar el ambiente.

Las cortinas livianas permiten el ingreso constante de luz natural y acompañan el protagonismo de los ventanales. Gracias a esta característica, los ambientes mantienen una conexión visual con el exterior y conservan una sensación de amplitud durante gran parte del día. En el exterior, la propiedad suma un jardín diseñado para el descanso y la vida al aire libre. Con una gran piscina y un sector con reposeras para disfrutar con amigos, el espacio se integra a la perfección con el estilo que eligió Marixa Balli para su casa.

La casa de Marixa Balli

Marixa Balli encuentra en el total white los espejos y los candelabros, los elementos que articulan la identidad decorativa de su casa. La presencia de tonos claros, el estilismo de inspiración clásica y los detalles distribuidos en distintos ambientes construyen una propuesta que acompaña los gustos y la impronta de la cantante, tanto en el interior de la propiedad como en el jardín exterior. De esta manera, la residencia refleja una combinación de amplitud, luminosidad y diseño que funcionan como protagonistas de una estética definida.

VDV