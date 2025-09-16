Transparencias y brillos: Celeste Cid impactó con su look total blue en la noche porteña

Celeste Cid regresa a la pantalla grande con una comedia romántica y junto a Benjamín Vicuña. La película, dirigida por Hernán Guerschuny, tuvo su esperado preestreno anoche en un reconocido shopping de Saavedra, en el que asistieron figuras como Santiago Korovsky, pareja de la actriz, Juli Poggio, Sebastián Wainraich, Fernán Mirás y Laura Azcurra.

Trasparencias y brillos: Celeste Cid impactó con su look total blue en la noche porteña

Desde hace algunas semanas, Celeste Cid se encuentra promocionando su nueva película Papá x 2 en diversos medios. Finalmente, el lunes por la noche se llevó a cabo la avant premiere del film con ella y Benjamín Vicuña como protagonistas.

Para esta ocasión tan especial, la actriz resaltó su belleza y buen gusto con un atuendo repleto de brillos, transparencias y en una tonalidad tendencia. Se trata de un conjunto de dos piezas de color azul, diseñado por María Gorof: blusa de mangas largas con cuello cerrado y hombreras, y pantalón palazzo tiro alto. La prenda superior se destacó por dejar ver la piel de manera sutil, mostrando así el top triangular que llevaba abajo.

Celeste Cid

Este diseño se encuentra confeccionado con destellos plateados que realzaron el look. Una combinación que hizo juego y que se llevó todos los elogios de los allí presentes. Para estilizar su figura, Celeste Cid optó por zapatos con plataforma. Asimismo, agregó como accesorio un clutch grande de cuero en tono negro.

Celeste Cid

Para completar su estilismo, la actriz eligió un cabello recogido con algunos mechones sueltos a los costados para enmarcar su rostro. Como detalle distintivo, dejó un rulo marcado en la frente que le da un aire retro y sofisticado a su beauty look. Su maquillaje acompañó su atuendo glamoroso y trendy con una piel glowy, sombras en tonos cálidos, delineado sutil y labios rosa nude.

Celeste Cid

Para este evento, Celeste Cid no dejó ningún detalle librado al azar y sumó a su estilismo unas uñas esmaltadas en azul profundo que acompañan a la perfección el tono de su look. Este detalle sutil pero elegante potencia la armonía de todo el conjunto, logrando un acabado refinado y glamoroso.

Celeste Cid

"Anoche fue el pre-estreno de esta hermosa película. El cine es una fiesta, y es una casa. Nos vemos a partir de este jueves en todas las salas", escribió la artista y protagonista de esta nueva historia que se podrá disfrutar en todos los cines a partir del próximo 18 de septiembre. De esta manera, con transparencias y brillos, Celeste Cid impactó con su look total blue en la noche porteña y se llevó todos los halagos, tanto en la alfombra roja de la avant premiere de Papá x 2 como en su red social de Instagram.