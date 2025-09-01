Tras anunciar su embarazo, Juana Repetto habló sobre sus complicaciones de salud

El viernes pasado, Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo; la noticia causó gran repercusión ya que en abril pasado había anunciado su separación Sebastián Graviotto, con quien contrajo matrimonio en 2023. Pero luego de compartir esta feliz noticia, la joven indicó que no atraviesa por un buen momento de salud.

Como lo suele hacer, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, compartir en redes sociales los detalles del cuadro que atraviesa y lo relacionó con el gran anuncio que hizo, siendo que generó gran preocupación.

Juana Repetto habló de su salud

Luego de cuatro meses de haberse separado, Juana Repetto anunció que espera a su tercer hijo, el segundo con Sebastián Graviotto. Con un video en tono de humor, la joven de 37 años decidió dar el feliz anuncio, en el que comparó cómo otras mujeres viven su separación y cómo lo hace ella: embarazada

Fue el flamante padre quien en Intrusos (América) indicó que la concepción fue tras un encuentro tras su ruptura, pero no significa que hay una reconciliación."Como pareja estamos alejados, pero siempre con amor, trabajando como equipo”, aseguró.

En este contexto, tras el anuncio de su embarazo, Juana Repetto indicó que no atraviesa un buen momento respecto a su salud. “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe", introdujo en su video. Además, detalló que tuvo febrícula, 37.5 ° pese a no ser una alta temperatura, si lo es para su organismo. "Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, señaló e indicó que paso una noche complicada por este motivo.

En este sentido, relacionó este cuadro con la gran noticia que dio sobre la llegada de su tercer hijo: "Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque". Es que en diálogo con LAM (América), Juana contó que la llegada de este bebé fue una total sorpresa porque era “estadísticamente poco probable”, según su lectura de la situación; sin embargo, la expareja espera feliz la llegada del nuevo integrante de la familia, pero la joven dejó en claro que la pareja no atraviesa una reconciliación.

Ahora, Juana Repetto se mostró en plena recuperación de una presunta gripe, pero no deja de evidenciar que está preparada para esta nueva etapa de su vida. Por el momento, no brindó detalles sobre su gestación y el sexo del bebé.