Tras el reclamo de Benjamín Vicuña, La China Suárez reveló cuál es su mayor deseo para Magnolia y Amancio

La mudanza de La China Suárez a Turquía junto a Mauro Icardi reactivó el conflicto con Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. Si bien la actriz ya se instaló en Estambul con sus hijos, el actor había expresado públicamente su malestar tras la decisión, que implicó no poder verlos durante largos períodos.

Benjamín Vicuña, Amancio Vicuña y Magnolia Vicuña

Sin embargo, en las últimas semanas, la distancia se hizo sentir con fuerza. En una entrevista televisiva en Chile, Benjamín Vicuña confesó el impacto personal que le provocó la ausencia de sus hijos, dejando entrever la complejidad emocional que atraviesa. A raíz de esas declaraciones, las miradas volvieron a posarse sobre la actriz, quien eligió responder de manera indirecta pero contundente.

La complicada realidad de Benjamín Vicuña

Al hablar sobre la distancia que mantiene con sus hijos, Benjamín Vicuña fue sincero: “No los veo desde hace más de cuarenta y tantos días. Fue una decisión muy drástica. Yo no lo decidí, pero lo acepté”, expresó, señalando que, aunque no compartía la mudanza, optó por acompañar la decisión para mantener la paz familiar.

A pesar de esto, el actor confirmó que ya está organizando el reencuentro: “Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay”, aseguró luego en Intrusos, donde agregó: “Todo el mundo hace malabares. En mi caso me tengo que poner de acuerdo, son fechas, organización, pero hay que quedarse con lo bueno”.

El anhelo de La China Suárez para sus hijos

En paralelo, La China Suárez decidió compartir un mensaje que pareció funcionar como respuesta emocional frente al clima mediático. En un video donde se la ve jugando con Magnolia y Amancio, escribió: “Mi deseo es que hagan mucho ruido siempre. Que sean felices, que solo se ocupen de ser niños. Los amo.”

China Suárez

El gesto de La China Suárez reforzó su postura, priorizando el bienestar, la libertad y la infancia de sus hijos Amancio y Magnolia, más allá del contexto mediático o judicial que los rodea.