El particular posteo de Mauro Icardi dedicado a la China Suárez: "No es IA"

Luego del ataque de furia contra sus detractores de las redes sociales, la China Suárez fue sorprendida por su pareja Mauro Icardi. Esta vez no se trató de un ramo de flores ni de una salida romántica sino de un posteo con un llamativo mensaje en su red social.

El mensaje de Mauro Icardi para la China Suárez: ¿palito para Wanda Nara?

En plena guerra con Wanda Nara por el video que subió, donde muestra que su novio Martín Migueles acaricia a Francesca, Mauro Icardi regresó a su cuenta de Instagram para compartir un collage muy especial dedicado a la China Suárez. Mostrando una vez más que se encuentra súper enamorado de la actriz, el jugador del Galatasaray subió una serie de fotos de ella y agregó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

En la historia se puede ver un collage que reúne cuatro fotos de la China Suárez haciendo distintos gestos con su rostro y luciendo la camiseta del club turco. Además de presumir su noviazgo con ella, Mauro Icardi también resaltó su belleza. "No es IA, se los prometo", escribió junto a emojis de caritas sonriendo, con corazones y un corazoncito rojo.

La China Suárez

Al ver la sorpresa de su novio, la artista no dudó en repostearlo en su propia cuenta de Instagram. Así, la flamante pareja volvió a dejar en claro que atraviesa un gran momento pese a las fuertes críticas que recibe en las redes sociales. Cabe recordar que Mauro y la China viven juntos en Turquía, y siguen enfrentados a Wanda Nara.

La reacción de la China Suárez tras la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara

En los últimos días, el deportista informó a la Justicia a través de sus abogadas que estaba completamente en contra de que sus hijas, Francesca e Isabella, sean "tocadas" por Martín Migueles, el novio actual de Wanda Nara. Este descargo llegó después de ver el gesto del personal trainer en una filmación que subió la conductora de Masterchef Celebrity, la cual borró minutos después.

Mauro Icardi

En la misma, Francesca Icardi se encuentra durmiendo a su lado mientras Martín acaricia su espalda. Este acercamiento provocó el enojo de Icardi e inició otro conflicto con su expareja y madre de sus hijas. Por otro lado, la China Suárez se dedica a mostrar su feliz vida en Estambul. "Primera clase de pilates mat y desayuno con vista", expresó la joven en una imagen reciente. Asimismo, en las últimas horas, se cansó y decidió exponer a las mujeres que la critican sin piedad en Instagram.

"Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y yo tengo sueño ya. Descansen", comentó en otra historia. Luego de este ataque de furia, se encontró con el particular posteo que Mauro Icardi le dedicó, en el que destaca la belleza de su rostro súper enamorado: "No es IA".