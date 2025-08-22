Doria Ragland, la madre de Meghan Markle, siempre trató de mantenerse en un discreto segundo plano frente al foco mediático que persigue a su hija y al príncipe Harry. No obstante, su presencia fue constante, acompañando en los momentos clave y esquivando las polémicas que suelen envolver a los duques de Sussex. Sin embargo, su propia historia personal y laboral encierra giros inesperados que han captado la atención en los últimos años.

Con 64 años, la vida profesional de Doria profesional va mucho más allá del rol de madre de una figura pública. Su camino profesional ha atravesado distintas etapas y ocupaciones, cada una de ellas vinculada a intereses y contextos distintos. En ese recorrido aparecen la televisión, el yoga, el trabajo social y, más recientemente, un salto hacia la gestión empresarial.

A qué se dedicaba Doria Ragland, la madre de Meghan Markle

En sus primeros años laborales, Ragland trabajó como maquilladora en la serie Hospital General, donde conoció a Thomas Markle, director de iluminación y futuro padre de Meghan. La relación derivó en matrimonio, y de esa unión nació la futura duquesa de Sussex. Tras el divorcio, cuando Meghan tenía apenas seis años, Doria siguió adelante con una vida profesional diversa: fue instructora de yoga, se desempeñó como trabajadora social en una clínica de salud mental y también dedicó tiempo a la creación de joyas artesanales en Los Ángeles.

El cambio más reciente llegó con su nombramiento como directora ejecutiva de Loving Kindness, una empresa con sede en Beverly Hills especializada en la gestión de cuidados para personas mayores. Además de ese cargo, Doria asumió las funciones de directora financiera y secretaria. La designación no pasó inadvertida: algunas voces críticas sugirieron que la influencia de Meghan pudo haber sido determinante, sobre todo porque el abogado de la duquesa, Rick Genow, habría sido el encargado de realizar las gestiones para la compañía.

Meghan Markle y su madre, Doria

El nuevo rumbo laboral de Ragland representó una ruptura con sus ocupaciones previas y la coloca en un espacio de liderazgo poco habitual en su trayectoria. El paso coincide con el momento en que Meghan y Harry también han redefinido su vida profesional tras abandonar la primera línea de la Familia Real británica, generando paralelismos inevitables.

La historia de Doria Ragland, sin embargo, no se resume en polémicas. Desde el yoga hasta el mundo empresarial, ha sabido recorrer caminos diversos sin perder su rol central: ser un apoyo clave en la vida de Meghan Markle.

F.A