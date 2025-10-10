Así está hoy Lola, la hija de Hernán Drago: amor por la playa, los viajes y el agua

Lola, la hija de Hernán Drago, transita sus 19 años con una marcada afinidad por los viajes, el agua y los paisajes costeros. A pocos meses de cumplir 20, mantiene una rutina que combina actividades al aire libre, momentos de descanso y una estética ligada a lo simple. Su presente refleja una elección personal que se sostiene con naturalidad.

Lola, la hija de Hernán Drago, y su conexión con el agua y los viajes

Lola, la hija de Hernán Drago, está próxima a cumplir 20 años y mantiene una rutina ligada al mar, las escapadas y el deporte. Su estilo de vida refleja una conexión constante con espacios tranquilos y actividades al aire libre. En cada salida, se destaca por una preferencia clara por los viajes y los paisajes costeros.

Lola y Hernán Drago

La joven nació el 16 de noviembre del 2005, siendo la segunda hija de la pasada relación entre el modelo y Bárbara Cudich. Creció lejos de los flashes, pero con una intensa conexión con el mundo artístico. Desde hace tiempo, comparte en sus redes imágenes que la muestran disfrutando de tiempo en familia y con amigos.

En reiteradas oportunidades, Lola Drago dejó en claro su amor por la playa, el mar y los espacios abiertos con posteos en su cuenta de Instagram. Este vínculo con la naturaleza parece ser una constante en su vida, y se complementa con su afición por los viajes, que realiza tanto dentro como fuera del país.

Lola Drago

A lo largo de los últimos años, la menor de los hijos de Hernán Drago mostró destinos variados, desde playas argentinas hasta rincones del exterior. Cada imagen transmite calma y una búsqueda de momentos simples, lejos del ruido urbano. En cada publicación, se destaca por una estética cuidada, sin excesos, y por una actitud relajada que conecta con sus seguidores.

Por su parte, el modelo habló en varias entrevistas de la unión que mantiene con sus dos hijos. Tras la separación de Bárbara Cudich en 2019, ambos lograron conservar una relación cordial, basada en el respeto y en el bienestar de los jóvenes. Con momentos compartidos en fechas especiales, ambos demuestran su amistad.

Lola, Luka y Hernán Drago

Si bien Lola Drago tiene presencia en redes, no suele participar de eventos mediáticos ni entrevistas. Su perfil es reservado, manteniéndose alejada de las cámaras y los flashes de la industria del entretenimiento. En sus publicaciones, predominan los paisajes, las actividades al aire libre y los momentos compartidos con amigos o familiares. El deporte también ocupa un lugar importante en su rutina.

El vínculo con su padre, Hernán Drago, es cercano y con gran cantidad de momentos únicos en familia. En varias entrevistas, él expresó el orgullo que siente por sus hijos y la importancia de acompañarlos en cada etapa. Pero, en particular, él menciona a su hija como una joven sensible, con intereses definidos y una mirada propia sobre el mundo.

Lola Drago

Lola, la hija de Hernán Drago, mantiene una rutina marcada por el amor por la playa, los viajes y el agua. Su presente se vincula con paisajes abiertos, actividades al aire libre y momentos que reflejan una elección personal sostenida en el tiempo. Con un perfil bajo, lleva una vida ligada al movimiento, la naturaleza y el disfrute tranquilo, manteniendo los intereses de su adolescencia.

VDV