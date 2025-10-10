Así es la casa de Valentina Cervantes en la Argentina: minimalista y lujosa

Tras su separación con Enzo Fernández, Valentina Cervantes decidió volver a la Argentina, junto a sus dos hijos y su familia. Sin embargo, durante esos meses, compró una casa para ella y los menores que, hoy en día mantiene. El lugar que eligió para residir fue Núñez, específicamente en el Chateau Libertador, donde es vecina de celebridades como Wanda Nara y Evangelina Anderson. Si bien se reconcilió con le futbolista, en las últimas semanas, volvió a disfrutar de su hogar en el país por su participación en MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes

Minimalista y lujosa: la casa de Valentina Cervantes en la Argentina

Valentina Cervantes decidió tener un lugar propio para poder estar con sus hijos en la Argentina. Desde que firmó con Multitalent, la agencia de modelaje, sus trabajos en el país crecieron, al igual que sus ganas de quedarse. Es por eso que decidió instalarse en el lujoso Chateau Libertador, donde vive rodeada de glamour y comodidad como varias celebridades. En su cuenta de Instagram, no duda en mostrar las mejores fotografía del hogar que comparte con Olivia y Benjamín.

Valentina Cervantes

En su mayoría, la decoración prioriza los colores terrenales, al igual que el uso del mármol como exposición de elegancia. Grandes pasillos con este material o un baño donde disfruta del mismo, remarca su amor por el glamour y el minimalismo. Tras subir en el ascensor, ingresa en su casa donde la recibe un gran ventanal con vista a la cancha de River. En su habitación, se prioriza el color blanco y la comodidad, donde tiene un armario-vestidor y un baño privado.

Valentina Cervantes

La casa de Valentina Cervantes

En este edificio, viven Wanda Nara y Evangelina Anderson, dos mujeres del espectáculo con las que ella se mostró unida. En varias fotos de sus historias de Instagram, mostró a Olivia y Benjamín en el spa del edificio o la pileta comunitaria que tienen todos los vecinos del lujoso lugar. Con Evangelina, además de las grabaciones de MasterChef, se encuentran en el gimnasio del edificio, para realizar su rutina de entrenamiento: “El grupito de spinning del Chateau”, escribieron al momento de mostrarse juntas.

La casa de Valentina Cervantes

La casa de Valentina Cervantes

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes

Valentina Cervantes es una de las modelos más observadas, por su belleza, carisma y por ser una de las estrellas que participarán en el reality de cocina. Su amor por la simpleza y el minimalismo la llevaron a compartir edificio de lujo con otros famosos, sin perder de vista la comodidad para criar a sus dos hijos, junto a su pareja. En sus redes sociales, no duda en compartir todos los detalles de su vida, al mismo tiempo que se vuelve halagada por sus gustos en diseño de interior.

A.E