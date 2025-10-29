Antonio Grimau recuerda cómo fue trabajar con Susana Giménez en La Mary: “Fue hermoso”

CARASTV

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Antonio Grimau rememoró una de las experiencias más significativas de su carrera: su participación en La Mary, la película de Daniel Tinayre que marcó una época y se convirtió en un clásico indiscutido del cine nacional.

“Fue hermoso, porque además formé parte —gracias a la convocatoria de Tinayre— de un elenco fabuloso, realmente fabuloso”, recordó el actor con emoción. “Desde María Rosa Gallo hasta Ubaldo Martínez, pasando por Leonor Manso y Juan José Camero. Grandes, grandes actores que formaban parte del elenco.”

Antonio Grimau: “Me sentía como sapo de otro pozo”

A pesar de la magnitud del proyecto, Grimau confesó que atravesó el rodaje con cierta timidez. “Una vez más, me sentía como sapo de otro pozo. Además, estaba haciendo cine casi por primera vez”, reconoció con una sonrisa nostálgica.

Antonio Grimau en +CARAS



La película, estrenada en 1974, abordaba una historia pasional inspirada en la novela de José Pablo Feinmann y protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. El film, que escandalizó a la crítica por su audacia, se transformó con el tiempo en un emblema del cine argentino y en un testimonio de una época de cambios culturales y sociales.

Maugeri lo llevó a reflexionar sobre el contexto de aquel rodaje: “Estabas convocado para una película donde los protagonistas eran una modelo y un boxeador. ¿Te hacía un poco de ruido?”. Grimau fue claro: “No, para nada. Desde el punto de vista de la dirección, me pareció una unión comercialmente muy potable. Y, sin duda, fue una explosión”.

Antonio Grimau sobre Susana Giménez: “Una gran profesional, muy compañera”

El actor recordó con admiración a Susana Giménez, quien en ese momento comenzaba a consolidarse como una figura central del espectáculo argentino. “Una gran profesional, por encima de todo. Muy amable y muy compañera de todos, inclusive de mí, que recién empezaba”, contó con gratitud.

Antonio Grimau

También evocó con sorpresa una anécdota del rodaje que desconocía hasta el presente. “En ese mismo rodaje, Miguel Ángel Solá estaba casi de extra. No lo sabía. Después, el destino nos invirtió los papeles: él fue protagonista y yo el que hacía pequeñas participaciones. Así es esta carrera”, reflexionó.

Hoy, medio siglo después del estreno de La Mary, Grimau la recuerda como una experiencia que lo formó tanto en lo artístico como en lo humano. “Fue hermoso. Lo recuerdo como un privilegio y una enseñanza que me acompañó toda la vida”, concluyó con serenidad.