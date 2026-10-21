Un futbolista argentino de 19 años quiere conquistar a Sabrina Rojas: “Yo soy mucho más grande y me da impresión”

Sabrina Rojas sorprendió al contar que un futbolista argentino de 19 años que juega en Europa intenta conquistarla a través de Instagram. La conductora dio a conocer que el joven le escribe con frecuencia y aprovecha sus viajes al país para proponerle encuentros. Sin embargo, explicó que existe un motivo por el cual prefiere mantener cierta distancia.

La confesión ocurrió durante una conversación en All Access, el programa de DGO Stream, donde la modelo habló abiertamente sobre su presente sentimental. La diferencia de edad se convirtió en el centro del intercambio, especialmente cuando sus compañeros comenzaron a preguntarle por la identidad del deportista y las posibilidades de que finalmente aceptara una cita.

Los mensajes que recibe Sabrina Rojas y por qué rechaza las invitaciones

Sabrina Rojas reveló que un joven deportista argentino que desarrolla su carrera en el exterior lleva tiempo intentando acercarse a ella. La anécdota surgió mientras conversaba con Luana Fernández, exparticipante de Gran Hermano, y el influencer Ramiro Bilbao, quienes se mostraron interesados en conocer más detalles en el programa All Access.

Sabrina Rojas reveló que recibe mensajes de un futbolista argentino.

La conductora explicó que el futbolista suele contactarla mediante mensajes privados de Instagram, una vía por la que mantienen cierto intercambio. Según relató, en algunas oportunidades decidió responderle, aunque nunca concretaron una salida. Cada vez que el jugador regresa a la Argentina, vuelve a manifestarle su intención de encontrarse personalmente.

Al referirse a los motivos de su negativa, fue contundente: “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, expresó frente a sus compañeros. También aseguró que ya le comunicó su postura al joven, pese a que continúa recibiendo invitaciones. La diferencia generacional es, según sus propias palabras, el principal obstáculo.

El intercambio tomó un giro particular cuando uno de los integrantes del programa aseguró que creía haber descubierto de quién se trataba. Sin embargo, Sabrina intervino inmediatamente para evitar que revelara algún nombre. “No vayan a decir ni por casualidad”, les advirtió.

Aunque sus compañeros intentaron obtener más información, la protagonista prefirió preservar la identidad del jugador y continuar hablando sobre la situación sin ofrecer detalles que permitieran reconocerlo. Hasta el momento, no existe una confirmación pública sobre quién es el joven, más allá de su edad, nacionalidad y actividad profesional en el fútbol europeo.

La conductora también reflexionó sobre las responsabilidades que suelen asumir los deportistas desde edades tempranas. Consideró que vivir lejos de sus familias, entrenar profesionalmente y afrontar las exigencias de la competencia puede acelerar determinados procesos de madurez. Incluso reconoció que la forma de expresarse del joven le resulta diferente de la de otros chicos de su generación.

La conductora explicó que decidió rechazar las invitaciones del joven por la diferencia de edad.

Sabrina Rojas habló de su soltería y qué busca en una nueva pareja

Las declaraciones de Sabrina Rojas llegaron después de su separación de José “Pepe” Chatruc, con quien mantuvo una relación durante algunos meses. El vínculo terminó en agosto de 2026, aunque la conductora aseguró posteriormente que conserva un buen recuerdo del exfutbolista y que no descarta la posibilidad de retomar la relación en otro momento.

A fines de septiembre, durante una participación en PH, Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, la modelo había reflexionado sobre su manera de vivir los vínculos sentimentales. Allí contó que pasó gran parte de su adolescencia y vida adulta en pareja, motivo por el cual actualmente disfruta de una etapa diferente.

En aquella conversación se definió como una mujer “multitarget”, al explicar que recibe propuestas de personas de distintas edades. También reconoció que durante muchos años mantuvo relaciones prácticamente consecutivas y que, con el paso del tiempo, comenzó a darle mayor importancia a sus propias decisiones al momento de involucrarse sentimentalmente.

Sabrina Rojas disfruta de su soltería.

Durante esa misma entrevista, la conductora explicó que las invitaciones suelen llegarle a través de Instagram o durante sus salidas nocturnas. Incluso reveló que un joven de 18 años había intentado acercarse a ella, aunque nunca aceptó una cita. Sus declaraciones ya anticipaban que no se siente especialmente atraída por hombres demasiado jóvenes.

Al hablar sobre sus preferencias, sostuvo que busca personas con mayor experiencia sentimental y una edad más cercana a la suya. Sabrina Rojas mantiene su decisión de no encontrarse con el futbolista argentino de 19 años, cuya identidad prefirió mantener en reserva. La confesión se sumó a sus recientes declaraciones sobre la soltería y las características que busca en una pareja, mientras continúa recibiendo propuestas a través de las redes sociales.