La salud de Luciano Castro: Sabrina Rojas contó cómo se encuentra el actor luego de atravesar un difícil momento personal

A comienzos de este año, Luciano Castro atravesó un difícil momento personal que lo llevó a pedir ayuda profesional y a mantenerse temporalmente alejado de la exposición pública. Luego de iniciar un tratamiento y permanecer internado en un centro terapéutico, el actor comenzó paulatinamente a retomar su vida cotidiana. Meses después, Sabrina Rojas volvió a referirse a su presente, desde el vínculo que ambos conservan como padres de Esperanza y Fausto.

La situación se conoció en febrero, en medio de semanas de fuerte exposición mediática y después de su separación de Griselda Siciliani. En ese contexto, el intérprete tomó la decisión de concentrarse en su bienestar y recurrir a profesionales. Su estadía en la institución se extendió durante 18 días y, una vez que recibió el alta, continuó con un tratamiento ambulatorio.

El difícil momento personal que atravesó Luciano Castro

Después de abandonar el centro terapéutico, Luciano Castro decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido. En una entrevista con A la tarde, reconoció que había atravesado una depresión y explicó que fue él quien tomó la determinación de solicitar asistencia al advertir que necesitaba ayuda. En aquel momento, el intérprete también hizo referencia al lugar que ocuparon Esperanza y Fausto durante esa etapa. Sus hijos permanecieron cerca incluso mientras se encontraba internado y mantuvieron el contacto a través de videollamadas. Tras recibir el alta, volvió a compartir actividades con ellos y comenzó a recuperar progresivamente su rutina.

Luciano Castro decidió hablar públicamente sobre el difícil momento personal que atravesó (Instagram)

El regreso a sus compromisos no fue inmediato. Durante los meses siguientes mantuvo un perfil considerablemente más bajo, mientras avanzaba con el acompañamiento profesional y retomaba sus obligaciones laborales. De esa manera, fue recuperando algunos aspectos de su cotidianidad lejos de la exposición que había acompañado las semanas previas a su internación.

En paralelo, el vínculo familiar siguió teniendo un lugar importante. La relación con la madre de Esperanza y Fausto había cambiado desde la separación de la pareja en 2021, pero la crianza compartida hizo que continuaran comunicándose de manera frecuente y mantuvieran un trato cercano más allá de las diferencias personales. Recién varios meses después comenzaron a conocerse públicamente algunas señales sobre cómo transitaba esta etapa. En agosto, su expareja contó que hablaban todos los días debido a los chicos y explicó que, desde ese lugar, podía observar cómo estaba. En ese momento aseguró que lo veía mucho mejor y reveló que también había retomado el trabajo.

Aquellas declaraciones permitieron conocer parte de su evolución, aunque el actor continuó manteniendo cierta distancia de la exposición mediática. Ahora, una nueva aparición televisiva de la modelo volvió a poner el foco sobre su presente y sobre la relación que lograron construir después de varios años separados.

Sabrina Rojas comentó que, a pesar de la distancia, está en un muy buen momento con Luciano Castro

Sabrina Rojas contó cómo se encuentra Luciano Castro

Durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), Sabrina Rojas habló sobre Luciano Castro y explicó cómo es el vínculo que mantienen actualmente. Frente a Andy Kusnetzoff, contó que la relación entre ambos forma parte de su cotidianidad y reconoció que atraviesan diferentes momentos según las circunstancias.

La modelo explicó que existen períodos en los que las diferencias provocan distancia y otros en los que pueden encontrarse, abrazarse y mantener una buena conversación. Para ella, esa forma de relacionarse probablemente continúe acompañándolos, siempre desde lugares separados pero unidos por la familia que conformaron. Fue en ese contexto que dio la definición más concreta sobre el estado actual del actor. “Estamos en un lindo momento porque él está bien y eso me pone muy orgullosa”, aseguró durante su paso por el programa de Telefe.

La declaración cobra relevancia por lo ocurrido durante los últimos meses. Desde la relación cotidiana que mantienen por sus hijos, pudo seguir de cerca el período que comenzó con la decisión de buscar asistencia profesional y que continuó luego de abandonar la institución.

Durante la charla también reflexionó sobre su propia experiencia sentimental y las dificultades que atravesó para terminar una relación que sentía que ya no le hacía bien. Aclaró que nunca se consideró víctima y centró sus palabras en lo complejo que puede resultar alejarse de un vínculo aun cuando una persona reconoce que dejó de sentirse cómoda dentro de él.

Sin atribuir esa reflexión exclusivamente a una relación determinada, habló de la importancia de recuperar la confianza personal después de una separación. Según expresó, con el paso del tiempo es posible volver a disfrutar de la vida y consideró necesario alejarse de aquellos amores que generan malestar. Su relato también mostró cómo puede transformarse una relación una vez terminada la pareja. En su caso, la presencia de Esperanza y Fausto hizo que tuvieran que construir otra manera de vincularse, con períodos de mayor cercanía y otros marcados por las diferencias.

A varios meses de aquel difícil momento personal, Luciano Castro se encuentra bien y Sabrina Rojas destacó la relación cotidiana que mantienen por sus hijos. La modelo aseguró sentirse orgullosa del padre de Esperanza y Fausto después del proceso que comenzó a transitar a principios de año.