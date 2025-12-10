En una entrevista íntima con Héctor Maugeri, Laurita Fernández reveló que congeló óvulos y contó su experiencia en primera persona. Además, en +CARAS la actriz habló de su deseo de ser mamá y recordó todos los embarazos que le inventaron durante su carrera.

Laurita Fernández reveló que congeló óvulos y contó su experiencia en primera persona: "Me inyectaba en plena función"

En medio de la charla con Héctor Maugeri, Laurita Fernández contó que tomó la decisión de congelar óvulos este año y dio detalles del tratamiento médico que realizó mientras hacía las funciones en el teatro. "Este año congelé óvulos, te libera de cierta presión y apuro", afirmó la actriz en +CARAS. Según explicó, no fue algo improvisado sino que se trató de una determinación personal: "Fue una decisión que tomé… no te digo un día para el otro, pero dije: 'No quiero que el tiempo me corra. Si tengo la posibilidad económica de costear un tratamiento así, y la tecnología avanzó, ¿por qué no hacerlo?'".

Laurita Fernández y Héctor Maugeri

Sobre el tratamiento en sí, la conductora mencionó todos los pasos que le tocó atravesar para poder llevar adelante su proyecto. "En el mes del tratamiento te hormonás. Te inyectás vos misma… pensé que me iba a morir de la impresión, pero lo pude hacer", relató. Y sumó una anécdota que la sorprendió incluso a ella: "La panza te empieza a crecer. Yo le decía a mi vestuarista: 'Moni, poneme looks sueltos porque si no van a decir que estoy embarazada'".

Sin embargo, su rutina laboral sumó complicaciones inesperadas. La artista contó que, en pleno viaje a Rosario, debió llevar las inyecciones en frío: "Me llevaba la heladerita con las inyecciones en el remis y terminé pidiéndole al remisero: '¿Me ponés esto en tu freezer?'".

Laurita Fernández en +CARAS

Pero lo más complicado del tratamiento ocurrió en el teatro mientras realizaba La cena de los tontos. "Me pasó que me tenía que inyectar en el horario de función y les dije a los chicos: 'Capaz hoy voy a estar más tranqui porque estoy con un tema de los ovarios'. Esteban Prol, que lo amo, saltó y me dijo: '¿Estás congelando óvulos? Contá con nosotros para lo que necesites. Te re felicito'", contó. Con organización milimétrica, logró hacerlo: "Bajé, me cambié, me clavé las inyecciones y salí a escena. Todo salió espectacular".

Tras mencionar cómo fue realizar su tratamiento médico mientras llevaba adelante la obra de teatro, Laurita Fernández reflexionó sobre su historia y explicó cómo logró romper con un tema que pretendía mantenerlo en la inmidad: "Lo estaba manteniendo en secreto como algo medio hasta tabú y está buenísimo que se sepa. Hasta siento que si lo cuento puede incentivar y motivar a un montón de chicas".

Laurita Fernández sobre el deseo de ser madre y los embarazos que le inventaron

En la charla con Héctor Maugeri, Laurita Fernández también recordó cómo durante años los rumores sobre supuestos embarazos marcaron su exposición mediática: "Me han embarazado 25 millones de veces", dijo con humor, aunque admitió que nunca se sintió identificada con la idea de ser madre muy joven.

Laurita Fernández en +CARAS

"Nunca me había imaginado madre joven. Me encantaría ser madre, me encantaría tener varios hijos, pero hoy no tengo el deseo ni el proyecto", confesó. Por eso eligió actuar a tiempo: "La edad ideal para congelar es a los 33, 34, 35. Estoy en la edad justa y el día de mañana, si no puedo de manera natural, ya tengo esto previsto".

En su paso por +CARAS, Laurita Fernández dejó en claro que su intención al compartir este proceso no es solo hablar de su historia personal, sino abrir una conversación que muchas veces queda rodeada de prejuicios. Con la misma honestidad que mostró durante toda la entrevista, aseguró que hacerlo público fue un acto de liberación y también de acompañamiento para otras mujeres.