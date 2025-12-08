Duelo navideño: las particulares coincidentes entre Wanda Nara y la China Suárez en sus ostentosas decoraciones

Este domingo Wanda Nara mostró cómo quedó la imponente decoración de su living con la temática de Navidad. Siete árboles gigantes: uno central plagados con fotos polaroid y seis a lo largo repleto de luces captó la atención de los usuarios en redes sociales. Sin embargo, las comparaciones con la ambientación elegida por Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez no tardaron en hacerse notar. Tal es así que, pese a las bromas y a las chicaneadas de los cibernautas que están del lado del denominado Team Wanda, hubo detalles que unieron sus ostentosas decoraciones.

Wanda Nara Vs. la China Suárez

Desde que está en pareja con Mauro Icardi, la China Suárez comenzó a presumir su nueva vida de millonaria en redes sociales donde los viajes privados, las carteras de exclusivas marcas y los paseos por el mundo son moneda corriente. En el marco de dar comienzo al clima de Navidad, y antes de que lleguen sus hijos Amancio y Magnolia a Estambul, la actriz decoró su hogar con los adornos que su novio tenía guardado en su hogar producto de Navidades pasadas.

Árbol de navidad de Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara, en cambio, este año decidió contratar a una empresa de decoraciones de interior para innovar en la temática navideña y hacer de estas fiestas una ambientación típica de una casa de Estados Unidos, llenas de luces y pomposidad. Si bien la actual novia del jugador del Galatasaray apostó a las tradicionales guirnaldas, moños y bolas en tonos rojo y verde, algunos objetos se pudieron observar en ambas residencias.

Tanto la empresaria como la artista colocaron en el pie de sus arbolitos ositos de peluches haciendo referencia a sus hijos y a la ternura que las envuelve como mamás de niños chiquitos. Aunque Wanda eligió colocar un árbol para cada uno de ellos, el principal se robó todas las miradas ya que en él se colocaban pequeñas fotos de diversos momentos de la vida de ella y sus herederos. Para cuidar este sitio, colocó a un lado un cascanueces que oficia de guardián de la Navidad.

China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

La tradición que mantiene Mauro Icardi tras haberse separado de la Wanda Nara

Mientras estaban en pareja, Wanda Nara y Mauro Icardi, año tras año, compartían el ritual de armar ellos mismos con sus propias manos la decoración de Navidad para que sus hijos -incluidos los tres varones que tuvo con Maxi López- disfruten de una sorpresa única y cargada de simbolismo. No obstante, este 2025, el presente del futbolista hizo que siga manteniendo esta costumbre, pero ahora con Amancio y Magnolia, los hijos de su actual pareja.

La China Suárez, maravillada de los gestos de su amado, compartió un breve registro audiovisual donde muestra a sus hijos sorprendidos y alegres al encontrar su casa en Turquía lista para la Navidad. “Desde que llegaron no paran de decirnos ‘gracias, gracias’. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre”, escribió radiante en su cuenta de Instagram. Allí también se puede apreciar cómo utilizó las figuras de dos cascanueces, aunque de menor tamaño, como guardianes del árbol.

En contraposición, la conductora de MasterChef Celebrity apostó a contratar especialistas en ambientaciones para sorprender a sus retoños y pegar un volantazo radical: buscarle la vuelta a la colocación de los elementos navideños sin perder la magia y la esencia familiar.

De ambos lados del continente predomina el estilo, el glamour y la elegancia de un living completamente ambientado para recibir la Navidad y los regalos de Papá Noel. En la web, en cambio, los cibernautas aprovecharon para hacer todo tipo de comparaciones resaltando la originalidad de Wanda Nara y la mezcla de austeridad y ostentación de la China Suárez, quien utilizó los adornos navideños que dejó la ex de su pareja en su casa de Estambul.

NB