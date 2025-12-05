La Joaqui realizó una sorpresiva confesión sobre su relación con Luck Ra. En otra entrega de Masterchef Celebrity, la cantante contó que Wanda Nara fue quien colaboró para que el artista se muestre más atento y la enamore cada vez más con románticos detalles. "Algo le habrás dicho...", comenzó la participante mientras preparaba su plato en la competencia culinaria.

La revelación de la Joaqui sobre la influencia de Wanda Nara en Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra son una de las parejas más relevantes de la escena musical. Los artistas se muestran súper enamorados en las redes sociales y se acompañan en sus respectivos caminos artísticos. Así como ella asistió a La Voz Argentina para acompañarlo en su faceta de coach, él aceptó reemplazarla por unos días en Masterchef Celebrity (Telefe).

Ahí fue que el cordobés se cruzó con Wanda Nara y enfrentó la insistente pregunta de cuándo se casará con su novia. Sin embargo, lejos de apurarse a confirmar algo, esquivó con elegancia el tema y supo salir aireoso de la situación. Lo cierto es que la conductora continúa con ganas de verlos casados y por eso le dijo a La Joaqui: "Quiero saber cómo va el tema del casamiento. ¿Sirvió lo que hablé con tu marido o no?".

Sin pensar mucho su respuesta, la concursante le respondió: "Mirá... desde que hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las 7 de la mañana". Tras revelar el romántico gesto de su novio, La Joaqui agregó: "Así que algo le habrás dicho". En ese momento, Wanda Nara lanzó con humor: "¿No será que te pone en un muffin el anillo?".

A lo que la joven le contestó con ironía: "A tal vez me lo comí...". Y al opinar sobre la insistencia de Wanda Nara por verlos dar el "Sí, quiero", expresó: "Para mí que Wanda quiere ir a una buena fiesta y sabe que nosotros dos podemos hacerla". Luego, la empresaria cosmética fue por más y le consultó cómo se imagina el momento en que Luck Ra le pida casamiento.

"Ay no lo sé, es que él es muy gracioso que seguro lo haría con su humor", contestó La Joaqui. Acto seguido, expresó sus ganas de pasar por el altar junto a él pero también aclaró por qué tiene este deseo: "Te digo la verdad... a mí no me importa toda esta cuestión legal, solo quiero que hagamos una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco tradicional".

En este sentido, manifestó que le gustaría "festejar que está con el hombre más bueno y lindo de este país". Además, La Joaqui contó sobre el efecto que tuvo la influencia de Wanda Nara en Luck Ra tras su paso por el certamen. "Desde que vos hablaste con él, me dio la llave de su casa, me hace el desayuno a las 7 de la mañana y me envía mensajes más compuestos de amor porque antes era tímido".

Ante esta confesión, la presentadora cerró: "Me encanta, traigo suerte. En el 2026 hay una boda". De esta manera, La Joaqui reveló cómo Wanda Nara la "ayudó" con su relación con Luck Ra y sorprendió a todos incluso a la conductora.

Filtraron el escándalo que no saldrá al aire de Wanda Nara y La Joaqui en MasterChef

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity se grabó semanas antes de salir al aire y dejó mucho más que un momento emotivo. Según reveló Paula Varela en Intrusos, mientras se desarrollaba la última escena de Valentina en el programa, se habría producido un tenso intercambio entre Wanda Nara y La Joaqui que, de acuerdo con la periodista, la producción intenta que no salga al aire.

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a Valentina Cervantes para dedicarle unas palabras de apoyo por su decisión de abandonar el ciclo. En ese clima sensible, la conductora se mostró empática con la joven, pareja de Enzo Fernández, futbolista del Chelsea: “Ay querida, queridísima, yo pasé por lo tuyo, te entiendo, dejar a la familia”, señaló la conductora.

Sin embargo, en ese instante la Joaqui, que se encontraba en el balcón junto al resto de los participantes, interrumpió la escena y lanzó una frase que descolocó completamente a Wanda Nara. “La está despidiendo pero...”, habría comenzado la cantante, antes de hacer referencia a los supuestos mensajes que la empresaria le habría enviado a Enzo Fernández.

Según aseguró Varela: “La Joaqui habría visto los mensajes de Wanda a Enzo. ¿Qué habría visto? ¿Cómo lo ha visto? Se los mostró Valu Cervantes, por supuesto”, apuntó. La periodista también aclaró que no se sabe si esos supuestos mensajes habrían sido enviados por Instagram o WhatsApp, pero que “La Joaquina lo sabe, tenía la info y se la tiró” durante la grabación. La reacción fue inmediata: “Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir”, describió Varela. Por este motivo, el equipo de producción decidió recortar por completo la escena y no sacar a la luz el escándalo.