El descargo de Alan Lez que expone el lado desconocido detrás de La Voz Argentina

Desde que Alan Lez participó de las audiciones de La Voz Argentina sorprendió tanto al jurado como a los fanáticos del programa que conduce Nico Occhiato. El flamante finalista del team Lali está sumamente expectante a que se lleve a cabo la doble gala de la gran final donde espera poder consagrarse campeón de la edición 2025. Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida del cantante. En las últimas horas, utilizó sus redes sociales para dejar expuesto lo que sucede cuando se apagan las cámaras.

El descargo de Alan Lez, finalista de La Voz Argentina

Alan Lez se define como un escritor y un cantante de canciones. Su carisma, su versatilidad y su talento lo llevaron a convertirse en uno de los cuatro finalistas de La Voz Argentina representando al team Lali. Considerado por el público como el “Freddy Mercury nuestro”, el joven se muestra en redes sociales como un ser de carne y hueso al cual le suceden situaciones de la vida cotidiana que tiene que resolver. Es por este motivo que, una vez que se baja del escenario, se convierte en un ciudadano más que debe enfrentar desafíos domésticos pese a la fama que le otorgó estar en uno de los realities de Telefe más vistos de la pantalla chica.

"Mi nombre es Alan Lez. Ayer estaba cantando Mi reflejo de Christina Aguilera.... y hoy estoy acá viendo cómo pierde esto", comenzó diciendo, mientras señalaba un caño de agua que se había dañado. Fiel a su humor característico y a presentarse sin filtros en la web, añadió: "No todo es tan Disney como uno cree. ¿Y por qué muestro esto? Nada es para mostrar esto... ¡no se coman la peli, chicos!". Acto seguido, hizo hincapié a los comentarios que transitan en las plataformas de interacción social: “No solo que hay mucho hate en todos lados obviamente, es un reality show, sino que no la vivan tanto. No se enojen tanto, chicos”.

En este marco, hizo una sentida reflexión a su paso por el prime time de la televisión nacional: "Disfruten la música porque un día sos el príncipe de Disney y,a l otro día, soy el príncipe de la lavandina". Estas palabras vuelen a darle sentido a lo que expresó hace unos días en su cuenta personal de Instagram, donde le agradeció a Lali Esposito por la confianza que deposita en su voz. “Estar en este show sigue siendo un sueño efímero! Siento la adrenalina como el primer día que pise ese escenario”, expresó el artista.

Tal y como en una entrevista que le concedió a Infobae, en la música encontró un “refugio y un abrazo” donde poder expresarse luego de sufrir bullying en la escuela y, años después, luego de que su padre sufriera dos ACV. “Vengo desde muy chico queriendo tener un poco de exposición y que la gente conozca y escuche un poco lo que hago”, dijo en dicha entrevista realizada por Milagros Labrada expresando sus anhelos de poder dejar un “recuerdo lindo con la música” y poder tener el recuerdo de “sacar sonrisas”.

Por su parte, el joven logró conquistar el corazón de los televidentes con sus interpretaciones pasando por diversos estilos musicales y timbres de voz. De acuerdo a las encuestas realizadas en X (ex Twitter), Alan Lez, finalista por el team Lali en La Voz Argentina, se encuentra en el segundo lugar -después de Nicolás, del team Luck Ra- con el 24,5% de los votos de los usuarios que participaron del escrutinio. Este sondeo virtual sirve para medir el termómetro social y la intención de voto del público en la gran final proyectada para el 12 y el 13 de octubre, donde los cuatro cantantes de batirán a duelo por última vez.

