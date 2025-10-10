La Voz Argentina llega a su final el próximo lunes 13 de octubre por la pantalla de Telefe. El certamen de canto, que le dio la oportunidad a muchos participantes de crecer a nivel musical y de que hoy sus rostros sean conocidos por el público, concluirá en dos emisiones. En esta última etapa, los finalistas de cada equipo se expondrán al voto de la gente y de ahí saldrá la persona que gane el reality musical.

Así será la nueva dinámica para la final de La Voz Argentina

Este año, en pleno prime de Telefe se emitió la nueva temporada de La Voz Argentina con la conducción de Nicolás Occhiato. Desde las audiciones a ciegas hasta el momento de saber quiénes los finalistas de cada team, los jurados fueron los encargados de decidir quiénes pasan a la siguiente ronda. Sin embargo, en una oportunidad sí hubo voto telefónico.

Ahora, para la gran final el público volverá a tener la oportunidad de votar a su participante favorito y decidir quién se llevará el esperado galardón, que incluye 70 millones de pesos, un vehículo 0km y contrato con la compañía discográfica Universal Music.

Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, Lali, Soledad Pastorutti y Luck Ra

Los concursantes que dejaron todo en el escenario y cautivaron con sus voces son Nicolás Beringher (team Luck Ra), Alan Lez (team Lali),Milagros Amud (team Soledad Pastorutti) y Eugenia Rodríguez (team Miranda!). Los cuatro finalistas son los representantes de cada equipo y uno de ellos serán el gran ganador de esta edición.

En las redes sociales ya hay muchas expectativas sobre quién será el ganador o la ganadora, debido a que con el paso del tiempo los fanáticos de cada uno fueron creciendo. Lo cierto es que el canal decidió dividir en dos días la gran final de la competencia. Lejos de emitirse el jueves pasado como normalmente sucedía, los directivos determinaron pasarlo al día domingo 12 de octubre presentando la primera parte de lo que será el cierre del ciclo.

La Voz Argentina 2025

Allí, cada concursante volverá a cantar frente a los artistas y con una tribuna atenta a sus presentaciones. Por lo que se vivirá una noche única, llena de emoción y mucho talento. Sin embargo, el día lunes 13 se dará a conocer la gran definición de la gente debido a que ya se encuentran abiertas las votaciones telefónicas como también la posibilidad de elegir a través del sitio web de Telefe, por mensaje de texto y código QR.

En esta fecha, sólo se pasará la decisión final, que según trascendió ya se encuentran grabadas las 4 posibles finales y se pasará la que corresponda, y luego debutará Masterchef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Si bien en un primer momento se anunció que el debut sería el martes 14, finalmente lo adelantaron al mismo día que termina La Voz Argentina.

En resumen, la nueva dinámica para la final de La Voz Argentina se dividirá en dos: este domingo a las 22:15 horas, los finalistas volverán a cantar para cautivar a la audiencia y conseguir ese esperado voto que los consagrará campeón, y el lunes a las 21.30 se conocerá quién se lleva el trofeo, que promete catapultar su carrera en la industria musical.