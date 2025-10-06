Úrsula Corberó deslumbró embarazada en el desfile de Chanel durante la Paris Fashion Week

Hace apenas unas semanas, Úrsula Corberó reveló que estaba esperando a su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz eligió su estilo característico para anunciarlo, publicando una foto donde mostraba su pancita y un interesante caption: “Esto no es IA”. La publicación rápidamente se volvió viral y recibió mensajes de felicitaciones de colegas, amigos y fanáticos.

Úrsula Corberó

Tras aquel anuncio, Úrsula Corberó mantuvo un perfil bajo y no había vuelto a aparecer en público. El día de hoy, sin embargo, la actriz hizo su primera aparición desde la revelación de su embarazo en el marco de la Paris Fashion Week, asistiendo al desfile de Chanel, uno de los eventos más esperados del mundo de la moda.

El impresionante look de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó eligió un conjunto que combinó comodidad y estilo, mostrando su pancita de manera natural. Llevó una blusa blanca sin mangas, de tela liviana y corte amplio, con la espalda descubierta y una tira integrada que se anudaba justo sobre su abdomen. Combinó la prenda con un pantalón de vestir negro, suelto y elegante, que aportaba estructura al conjunto sin restarle frescura.

El estilismo se completó con un beauty look relajado: llevó el pelo suelto con ondas suaves y su característico flequillo, aportando un aire juvenil y despreocupado. El maquillaje, natural y luminoso le permitió mostrarse segura y cómoda mientras disfrutaba del desfile desde el front row, sin necesidad de grandes producciones.

Úrsula Corberó volvió a mostrar su estilo personal y su carisma, dejando ver cómo combina elegancia y comodidad en esta nueva etapa de su vida, en la que atraviesa su primer embarazo junto a Chino Darín y continúa consolidando su presencia en el mundo de la moda internacional.