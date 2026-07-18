Úrsula Corberó mostró cómo vive el Mundial con el Chino Darín y su hijo, Dante: “Difícil combo”

Para Úrsula Corberó y el Chino Darín, este 2026 quedó marcado por una sucesión de grandes acontecimientos personales. Al nacimiento de su hijo Dante y el inicio de una nueva etapa como familia de tres, ahora se suma otro momento inolvidable: el viaje a Estados Unidos para presenciar en primera persona la final del Mundial, donde Argentina se enfrentará a España en un duelo cargado de emociones para ambos.

Úrsula Corberó Vs el Chino Darín

A través de una postal que compartió en su cuenta personal de Instagram, Úrsula Corberó mostró cómo vive junto al Chino Darín las horas previas a la gran final de la Copa del Mundo. La pareja, radicada en Barcelona, cruzó el océano para presenciar en primera persona uno de los acontecimientos deportivos más importantes de sus vidas: el duelo entre Argentina, país natal del actor, y España, tierra de origen de la actriz y de su hijo Dante.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Instagram

Con el rostro visiblemente cansado por las horas de vuelo y la atención lógica que requiere un bebé de cinco meses, la artista difundió una divertida postal, donde se lo ve al dramaturgo dormido en el asiento de atrás de un auto, mientras ella posa a su lado. Con todo de broma agregó: “Bebé + Mundial: difícil combo Chino Darín”.

Estas expresiones cobran fuerza si se tiene en cuenta que, en España, durante la cita mundialista, todos los partidos se disputaron en horas de la madrugada, significando un esfuerzo mayor por parte de ambos para mantenerse despiertos hasta altas horas de la noche y reorganizar sus horarios de descanso con tal de no perderse ninguno de los encuentros de ambos seleccionados.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Instagram

Úrsula Corberó y el Chino Darín palpitan juntos la gran final entre Argentina y España

A horas de la gran final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Úrsula Corberó y el Chino Darín arribaron a Nueva York con un objetivo muy especial: vivir juntos su primera experiencia mundialista desde las tribunas. La pasión futbolera tendrá un condimento único para la pareja, compartirlo junto a Dante.

La presencia de ambos en el estadio despierta expectativa, especialmente porque el productor ya había seguido de cerca el camino de la selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022, aunque sin vivir la definición desde la cancha. Esta vez, eligieron estar presentes para alentar en una final que los atraviesa desde lo personal y lo familiar, con el corazón dividido entre los dos países que forman parte de su historia de amor.

Cabe destacar que este también es el primer viaje largo de Dante desde su nacimiento, por lo que representa una doble experiencia cargada de emociones y nuevos sentimientos para la pareja. A la ilusión de vivir la final del Mundial se suma el desafío de adaptarse a una nueva rutina, equilibrando los horarios y las necesidades de un bebé tan chiquito con el deseo de disfrutar de este momento único.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Instagram

Más allá del resultado, el viaje ya ocupa un lugar especial en la historia de amor de Úrsula Corberó y el Chino Darín. La final del Mundial 2026 no solo los encontrará alentando a selecciones distintas, sino también compartiendo uno de los momentos deportivos más importantes de sus vidas junto a su hijo Dante, en una experiencia que quedará como uno de los primeros grandes recuerdos de esta nueva etapa siendo tres.