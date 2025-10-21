Valentina Cervantes contó el contundente cambio que hizo en su relación con Enzo Fernández tras su reconciliación

Valentina Cervantes se convirtió en una de las influencers del momento. Mediante redes sociales, da a conocer la nueva etapa de su vida, muy cerca del modelaje y de los medios de comunicación. Además, es una de estrellas de MasterChef Celebrity (Telefe) que con sus primeros platos ya conquistó al público al demostrar tanto su talento en la cocina como su lado más sensible, conectando con la audiencia.

Pero lo cierto es que la joven viven un presente nuevo, debido a que tiempo atrás decidió tener un bajo perfil a pesar de estar en pareja con uno de los jugadores estrellas del momento, Enzo Fernández. Pero este cambio tiene que ver con una postura tomada por ella luego de haber atravesado una situación que no esperaba.

El cambio de vida de Valentina Cervantes

En octubre de 2024, Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández, tras seis años de romance. Tal como lo expresó ella en ese entonces, la decisión la había tomado el jugador y la joven decidió regresar a la Argentina, para vivir cerca de sus seres queridos y enfocarse en la crianza de sus dos hijos rodeada de su familia. Una vez en el país, comenzó a dar sus primeros pasos como modelo e influencer.

A cuatro meses de se sorpresivo anuncio, llegó la reconciliación y la familia volvió a unirse en Inglaterra. Sin embargo, Valentina decidió continuar con sus relaciones laborales en la Argentina, y en este contexto aceptó la propuesta de ser parte de MasterChef Celebrity. Y es en este contexto, que la joven contó este martes 21 de octubre en Sería increíble (Olga), que actualmente tiene una relación con Enzo a distancia, y lejos de ser un problema para ellos, lo disfrutan.

“Está re bien. Me gusta. Creo que necesitábamos cada uno nuestro espacio”, aseguró la influencer. En la misma línea, indicó que antes de su separación de Enzo su vida estaba enfocada únicamente en su familia, lo cual amaba y era una elección personal. Y si bien ahora también está enfocada en esto, es con un gran cambio.

"Y ahora sigue siendo mi familia, pero traté de buscar un lugar para mí también”, indicó con firmeza. De esta forma, marcó un antes y después respecto al cambio que trajo a su vida la separación, que duró cuatro meses.

En el ciclo del que es parte, Valentina Cervantes ya había comentado que Enzo Fernández le brinda un gran apoyo en sus decisiones y puntualmente en participar en MasterChef. Con estas palabras, la joven evidenció que la ruptura que atravesó la hizo tomar diversas decisiones y una de ellas es enfocarse en su carrera laboral en la Argentina.