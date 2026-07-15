Valentina Cervantes reveló la regla que le puso a sus hijos, Olivia y Benja, para Argentina contra Inglaterra

A menos de dos horas del inicio del duelo entre Argentina e Inglaterra, las cábalas, los cánticos y las arengas ya se hacen sentir en las inmediaciones del estadio de Atlanta. En ese clima de expectativa, Valentina Cervantes fue abordada durante su ingreso al estadio y contó cómo vive la semifinal más importante y esperada del Mundial 2026. Además, la influencer sorprendió al revelar la particular regla que les impuso a sus hijos, Olivia y Benjamín, de cara al trascendental encuentro.

Así palpita Valentina Cervantes la previa de Argentina frente a Inglaterra

Más allá de que para todo el pueblo argentino el duelo frente a Inglaterra representa un partido cargado de historia y recuerdos imborrables, para las familias de los jugadores de la Scaloneta tiene un condimento aún más especial. Ese es el caso de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, quienes viven en Londres desde hace más de tres años y construyeron allí gran parte de su vida en familia. Incluso, Benjamín, el menor de sus hijos, nació en la capital inglesa, por lo que este cruce mundialista despierta en ellos una mezcla de emociones y sentimientos encontrados.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández junto a sus hijos Olivia y Benjamín | Instagram

En diálogo con Aires de Santa Fe, la modelo se refirió con humor a la particular situación de su hijo menor, Benjamín, nacido en Inglaterra. “A mí me pasa que Benja nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco”, contó, en alusión a una de las canciones más tradicionales de la hinchada argentina: “El que no salta es un inglés”.

En este marco, también se sinceró sobre su hija mayor. La pequeña nació en suelo argentino, mientras el volante desarrollaba su carrera en territorio nacional. Sin embargo, tras su pase al Chelsea, toda la familia se mudó al viejo continente, por lo que la pequeña inició sus actividades cotidianas allá. “Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro”, expresó mostrando la dualidad que se vive en el interior de su hogar.

Olivia, hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes | Instagram

En línea con las declaraciones de Lionel Scaloni, quien remarcó que se trata simplemente de “un partido de fútbol”, la joven de 25 años también le bajó el tono a la rivalidad histórica entre ambos países. “Nosotros lo vivimos así. Inglaterra es el lugar donde vivimos desde hace tres años, Enzo juega ahí y es el país en el que nacieron muchos de nuestros recuerdos como familia. Va a ser un encuentro muy lindo”, expresó. Ante la presunta enemistad entre ambos países, señaló: “No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”.

Valentina Cervantes se sinceró sobre la rivalidad entre Argentina e Inglaterra

Valentina Cervantes y Enzo Fernández son una de las jóvenes parejas de la Scaloneta que desde hace varios años viven en Inglaterra, donde el mediocampista defiende los colores del Chelsea. Allí nació Benjamín, el menor de sus hijos, una situación que también comparten varios compañeros del campeón del mundo. Los hijos de Emiliano "Dibu" Martínez, Santino y Ava; Valentino y Lucy, los de Cristian "Cuti" Romero; Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister; y Aurora, la bebé de Lisandro Martínez, también nacieron en suelo inglés.

Para todas esas familias, este encuentro tiene un matiz especial. Si bien sus herederos nacieron en Inglaterra, crecieron acompañando la carrera de sus padres y alentando a la selección argentina. En ese contexto, Valu reconoció que la rivalidad histórica entre ambos países también se vive puertas adentro. “La pica está”, aseguró entre risas, en alusión al clásico enfrentamiento futbolístico entre argentinos e ingleses. Es más, el propio Benja alienta fervientemente a Scaloneta.

De esta manera, grandes y chicos palpitan de manera especial este partido entre Argentina e Inglaterra. Mientras Valentina Cervantes reconoció que su familia vive el encuentro con sentimientos encontrados por el vínculo que construyeron con el país donde residen, otras familias de la Scaloneta atraviesan una situación similar. Más allá de la nacionalidad británica de varios de sus hijos, todos comparten la misma pasión: alentar a la selección argentina y acompañar a sus padres en una semifinal que promete quedar en la historia.