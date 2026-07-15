Valu Cervantes, Agus Gandofo y Caro Calvagni mostraron cómo se palpitan el partido de Argentina contra Inglaterra

En la previa de la semifinal que la Selección argentina disputará frente a Inglaterra, Valu Cervantes, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni encendieron las cámaras de sus celulares para mostrar cómo viven la espera antes del histórico encuentro de la Scaloneta. La emoción, los nervios, los cantos, los entrenamientos y hasta los amuletos son algunos de los detalles que comparten las "mujeres de la Selección" mientras aguardan por el gran partido.

Así se prepara Valu Cervantes junto a sus hijos y la familia de Enzo Fernández

Valu Cervantes es una de las parejas de los jugadores que vive el mundial a flor de piel. A diario, la influencer comparte imágenes y videos de lo que es la previa y cómo está viviendo ella, sus hijos Olivia y Benjamín, incluso sus suegros Raúl y Marta. A través de una serie de postales que compartió en su cuenta personal de Instagram, dejó ver cómo vive su familia las horas previas al partido de la selección que conduce Lionel Scaloni.

Valu Cervantes | Instagram

En una de las primeras imágenes, se observa su mano aferrada a un rosario, una postal cargada de significado y de fe. Como telón de fondo aparece la camiseta azul de la selección argentina, mientras que en la cara interna de su muñeca se destaca el tatuaje con la palabra "Amén".

En otras de las tomas, se destaca la presencia de sus hijos. En primer lugar, Olivia de 5 años le mostró que encontró una serie de pañuelos celestes y blancos que encontró en el interior de una de las cajas que había en la habitación del hotel donde se hospedan. En la siguiente historia, se lo puede ver al pequeño Benjamín parado sobre una mesa ratona en cuero y agitando una remera mientras sus familiares cantaban a viva voz la canción de la cuarta estrella.

Benjamín y Olivia, hijos de Valu Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Finalmente, hubo una secuencia que conmovió a todos sus seguidores: el intercambio que mantuvo con sus suegros, en el que quedó reflejado el nerviosismo y la emoción que atraviesan a toda la familia. “No vamos a dormir en toda la noche”, escribió la joven de 25 años, mientras que la mamá de Enzo Fernández confesó que, aunque en ese momento todavía no sentía nervios, sabía que al día siguiente -por hoy- iba a estar “nerviosa”. Raúl manifestó no sentir nervios, sin embargo, su esposa expresó, en tono de broma, que era porque se “tomó la pastilla”.

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni entrenaron frente al estadio de Atlanta

Desde que comenzó el mundial, tanto Agustina Gandolfo como Caro Calvagni vienen sosteniendo sus rutinas fitness a través de una serie de entrenamientos al aire libre o bien en gimnasios. Ambas ya arribaron a Atlanta para acompañar a sus esposos desde la tribuna en este partido de semifinales de la Copa del Mundo. En las horas previas al esperado encuentro, aprovecharon para compartir parte de su día a día en la ciudad y mostrar la emoción que atraviesan.

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni | Instagram

En este contexto, las empresarias compartieron uno de los momentos más impactantes y significativos que vivieron en las últimas horas: realizaron un entrenamiento frente al imponente estadio donde hoy Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final. Tanto la pareja de Lautaro Martínez como la de Nicolás Tagliafico posaron frente al espejo del gimnasio y se tomaron una selfie de cuerpo entero.

Además, retrataron las inmediaciones del escenario deportivo que esta tarde será protagonista y donde sus maridos buscarán cumplir el sueño de ir en búsqueda de la cuarta estrella. “Qué nervios manejamos, por favor. Imposible no entrenar cebada”, escribió la experta en nutrición al reflejar la ansiedad y la emoción que atraviesan en la previa.

Así, Valu Cervantes, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni mostraron en sus redes sociales cómo palpitan las horas previas a un enfrentamiento histórico entre Argentina e Inglaterra, acompañando a sus parejas en un momento cargado de ilusión y nervios. A lo largo de los seis partidos que disputó la selección en el torneo, las tres se mostraron muy unidas a sus parejas, compartiendo momentos familiares y alentando a la Scaloneta como una hincha más desde cada instancia de la cita mundialista.