Pampita y Roberto García Moritán festejaron juntos los cinco años de su hija, Anita García Moritán: carrousel, princesas y una torta triple

La pequeña Anita García Moritán cumplió cinco años y sus padres decidieron organizarle un festejo soñado que acaparó todas las miradas. Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán compartieron este evento especial priorizando la felicidad absoluta de la niña. La jornada estuvo repleta de detalles mágicos, juegos y la presencia de sus seres queridos en un salón ambientado como un cuento de hadas.

Pampita y Roberto García Moritán festejaron los 5 años de Anita

Un carrousel vintage donde Anita García Moritán disfrutó con princesas.

El despliegue de la ambientación sorprendió a todos los invitados desde el primer instante en que ingresaron al salón principal. Un carrousel de época funcionaba como el gran centro de atracción donde los niños disfrutaban de paseos divertidos durante toda la tarde.

Las princesas de los cuentos clásicos caminaban entre las mesas mientras interactuaban alegremente con la cumpleañera. Cada rincón exhibía arreglos florales en tonos pasteles y estructuras lumínicas que realzaban la atmósfera de fantasía.

El look coordinado de Pampita y la tercera celebración

Carolina Ardohain acaparó los destellos gracias a su estilismo sofisticado que hacía matchy con la temática general de la fiesta. La modelo lució un traje sastre en tono rosa pastel que combinaba perfectamente con la paleta de colores elegida para la decoración del evento.

Pampita lució un traje sastre rosa coordinado con el festejo.

Este encuentro significó el tercer festejo oficial de Anita. Primero festejó junto a su madre en los paisajes paradisíacos del sur argentino, luego compartió una reunión íntima con la familia paterna hace una semana, y finalmente coronó los festejos rodeada de sus compañeras.

Una torta monumental y la presencia de los hermanos de Anita García Moritán

El momento más esperado de la tarde llegó cuando todos corearon el feliz cumpleaños frente a una imponente torta de tres pisos decorada con detalles en rosa y blanco. Anita sopló las velitas con una sonrisa radiante mientras sus padres y sus hermanos la rodeaban con ternura y emoción.

El tercer festejo de Anita García Moritán incluyó a Hello Kitty, pelotero, espacio de arte y carrousel.

Los chicos compartieron risas, posaron juntos para las cámaras y disfrutaron de las atracciones del salón junto a la cumpleañera. De esta manera, Pampita y Roberto García Moritán cerraron una tarde mágica donde el amor y la unión prevalecieron por encima de todo.