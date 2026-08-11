Valeria Mazza y Luisana Lopilato brillaron con dos looks de alto impacto

Valeria Mazza y Luisana Lopilato generaron repercusiones en redes sociales al mostrarse juntas durante una gala en Marbella. El trato cercano entre ellas y sus looks no pasaron desapercibido para sus seguidores, quienes quedaron cautivados con los diseños que eligieron para esta ocasión.

Brillos y elegancia: Valeria Mazza y Luisana Lopilato coincidieron con sus looks

Valeria Mazza y Luisana Lopilato coincidieron en la gala de la Fundación Starlite en Marbella y deslumbraron con sus looks. La top model y la artista fueron protagonistas de una postal marcada por el glamour, los brillos y la sofisticación, aunque cada una eligió una propuesta que sigue su propio estilo.

La gala de la Fundación Starlite, realizada en Marbella, reunió a distintas figuras del espectáculo y la moda en una noche especial en la que la elegancia fue una de las grandes protagonistas. Entre ellas estuvieron Valeria Mazza y Luisana Lopilato, quienes posaron juntas y dejaron ver sus apuestas fashionistas para el evento.

Valeria Mazza y Luisana Lopilato

Valeria Mazza eligió un vestido largo en tono gris plata, una pieza de estética sofisticada y romántica que se destacó por su delicado trabajo de bordados y aplicaciones brillantes. El diseño, de silueta al cuerpo, acompañó su figura y contó con un profundo escote en V, aportando una cuota de sensualidad sin perder elegancia.

El vestido de la conductora tenía, además, un elaborado entramado de flores y pequeños detalles de pedrería, que generaban un efecto de textura sobre la superficie de la prenda. El resultado fue un look de gala de inspiración etérea y glamorosa, que completó con el cabello suelto y una head chain, y un maquillaje sofisticado.

Valeria Mazza

Por su parte, Luisana Lopilato apostó por un vestido largo en color champagne, completamente cubierto de brillos. La actriz eligió una pieza de tirantes finos y escote en V, con un diseño ceñido al cuerpo que se extendía hasta el piso. El detalle protagonista estuvo en el efecto visual que aportaron las aplicaciones metalizadas, las cuales también brindaron movimiento al vestido y potenciaron el efecto luminoso del atuendo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Sin dudas, el tono champagne elegido por Luisana Lopilato reforzó la estética elegante y delicada del look. Su propuesta se completó con un cabello suelto y ondas bien marcadas, y un maquillaje en tonos neutros que dejó brillar al vestido. El toque final de su estilismo se lo dio una pequeña flor amarilla sobre su pelo, la cual fue en sintonía con la decoración de la gala.

Así, mientras Valeria Mazza se inclinó por un estilo más romántico y trabajado, con flores, transparencias y bordados, Luisana Lopilato apostó por el glamour de las texturas metalizadas y los flecos. Dos propuestas diferentes que coincidieron en un mismo concepto: el brillo como protagonista de una noche de gala.

La postal de ambas juntas rápidamente se convirtió en una de las imágenes destacadas de la gala y de las redes sociales. “Qué lindo verte. Qué mujer”, escribió Luisana Lopilato al compartir la fotografía junto a Valeria Mazza, quien también fue reconocida durante la velada por su compromiso con la Fundación Starlite.

De esta manera, Valeria Mazza y Luisana Lopilato brillaron con dos looks de alto impacto, y deslumbraron a todos los presentes con sus diseños sofisticados, llenos de brillo y elegancia, demostrando una vez más por qué son dos referentes de estilo.

El reconocimiento que recibió Luisana Lopilato en Marbella

Más allá de su look, la presencia de Luisana Lopilato junto a su esposo Michael Bublé en Marbella tuvo un motivo especial. Durante la gala de la Fundación Starlite, la modelo recibió un reconocimiento al Impacto Humano, distinción que la emocionó y que, según explicó, representa algo diferente a un premio vinculado exclusivamente con su trabajo.

“Hay premios que celebran el trabajo y hay otros que te tocan en un lugar mucho más profundo”, expresó Luisana Lopilato al compartir su emoción por el reconocimiento. En este sentido, destacó especialmente que se valorara su manera de acompañar y ayudar a otras personas: “Que reconozcan la manera en la que uno intenta acompañar, ayudar y dejar una huella linda en los demás es algo que recibo con muchísima emoción, humildad y gratitud”.