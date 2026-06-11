Venezia Caniggia, Vita Maccari y Bianca Mauro brillaron con sus mini looks en la avant premier de Toy Story 5

Venezia Caniggia, Vita Maccari y Bianca Mauro fueron protagonistas de una velada especial en la que se destacaron con estilismos pensados para la ocasión. Cada una mostró una propuesta distinta, con detalles que marcaron tendencia y reflejaron cómo la moda infantil se integró a la perfección con la avant premier de Toy Story 5. La escena combinó frescura, color y originalidad, que portaron un aire renovado que acompañó el clima del estreno.

Los increíbles looks de Venezia Caniggia, Vita Maccari y Bianca Mauro en la avant premier de Toy Story 5

La avant premier de Toy Story 5 en Buenos Aires se convirtió en un verdadero encuentro de moda y entretenimiento, donde las más pequeñas también tuvieron su espacio de protagonismo. Venezia Caniggia, Vita Maccari y Bianca Mauro fueron parte del evento con looks que marcaron tendencia y reflejaron cómo la moda infantil se integró a la perfección con el estreno. Cada una mostró un estilo propio, acompañadas por sus madres, quienes también destacaron por sus elecciones.

Venezia Caniggia y Melody Luz

La hija de Alex Caniggia y Melody Luz asistió al evento con su madre, donde posó con un conjunto compuesto por una remera larga sin mangas con volados en los hombros y frunces en el frente, combinada con una básica de mangas largas debajo y un jean recto. Por su parte, la bailarina apostó por un look moderno con pantalón skinny, cárdigan beige con botones negros y botas texanas, logrando un estilo urbano que combinó con el estilismo de la pequeña.

Vita Maccari y Cande Ruggeri

En la entrada a la premier de Toy Story 5, Vita Maccari sorprendió con un disfraz inspirado en Jessie, la vaquera de la saga animada. Su atuendo incluyó una camisa texana y una pollera amplia azul con estampado vaquero, una propuesta divertida y acorde al evento. Cande Ruggeri, su madre, se inclinó por un look chic con denim claro, top negro cerrado y chaqueta de gamuza con mangas abultadas, completado con botas de taco alto.

Bianca Mauro y Agustina Casanova

Bianca Mauro enterneció a todos los presentes con un pantalón de jean recto, remera clara y sobretodo rosa viejo, una combinación que reflejó las tendencias actuales en moda infantil. Además, sumó unas zapatillas blancas con líneas negras que le dieron un aire casual al conjunto. Agustina Casanova, su madre, eligió un total black compuesto por pantalón engomado, blusa con transparencias y mangas campana, acompañado de botas de media caña, logrando un estilismo elegante y moderno.

Todos los famosos que dijeron presente en la avant premier de Toy Story

La avant premier se realizó en el shopping Unicenter y reunió a familias y celebridades en torno a la quinta entrega de la saga de Pixar. Toy Story 5 retoma la historia de Woody, Buzz y Jessie, quienes enfrentan un nuevo desafío: la llegada de Lilypad, una tableta inteligente que capta la atención de Bonnie y desplaza a los juguetes tradicionales. La trama refleja cómo la tecnología compite con los vínculos emocionales que generaron los juguetes.

Dalma Maradona, Benjamín, Benicio Vicuña y Manu Viale

Entre los invitados estuvieron Paula Chaves y Pedro Alfonso con sus hijos, Dalma Maradona, Benjamín Vicuña con su hijo Benicio, Nahuel Pennisi con su pareja e hijos, Manu Viale y Sofía Zamolo con su hija California. También se hicieron presentes figuras como Migue Granados y Vicky Xipolitakis, quienes acompañaron la celebración con sus familias. El evento se convirtió en un desfile de moda y entretenimiento, con looks inspirados en la temática de la película y propuestas que combinaron comodidad con estilo.

La alfombra roja reflejó el espíritu de Pixar, combinando a la perfección diversión, nostalgia y unión entre generaciones, con un ambiente festivo que reunió a grandes y chicos. La película, dirigida por Andrew Stanton, se estrena en Argentina el 18 de junio de 2026 y promete emocionar con una historia que mezcla humor, aventura y reflexión sobre el lugar de los juguetes en la era digital. Con esta nueva entrega, la saga reafirma su vigencia y continúa siendo un puente entre generaciones.

Nahuel Pennisi con su familia, Pedro Alfonso y Paula Chaves con sus hijos

Venezia Caniggia, Vita Maccari y Bianca Mauro fueron protagonistas de una jornada que combinó moda y entretenimiento en un espacio pensado para toda la familia. Con estilos distintos y propuestas que marcaron tendencia, cada una dejó ver cómo la moda infantil se integró a la perfección en la avant premier de Toy Story 5. Sus elecciones acompañaron el clima festivo y aportaron un aire renovado a la velada. La presencia de sus madres reforzó la escena con looks pensados para la ocasión, logrando un equilibrio entre lo cotidiano y lo especial.

VDV