Lena Dunham regresa a las cámaras tras siete años: Met Gala polémica y un libro que revela lo peor de Hollywood

Famesick es, llamativamente, el segundo libro de memorias que escribe Lena Dunham. Mientras la mayoría tiene que conformarse con tener, como mucho, uno en la vida, al menos mientras se esté con vida, la actriz se dio el lujo de plasmar una nueva autobiografía a sus cuarenta (la anterior, “No soy ese tipo de chica”, llegó cuando ni siquiera tenía 30). Son más de 430 páginas en las que narra su ascenso a la fama, su paso por esa instancia y se atreve, para deleite de unos y críticas de otros, a dar nombres propios. Muchos nombres propios.

En medio de la presentación, las reseñas y las polémicas por ese nuevo libro, que debería llegar a las librerías a partir de septiembre, se lleva adelante la Met Gala 2026 y Dunham vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez no por su talento como escritora, ni por la silla que Adam Driver, según sus palabras, aventó contra una pared cercana a ella, ni amistades dañadas, sino por su desfile en la alfombra roja. Su primera red carpet desde el 2019.

Lena Dunham con Famesick, a Memoir.

El paso de Lena Dunham por la Met Gala 2026

Lena Dunham no pasó desapercibida por la red carpet de la Met Gala 2026. Fiel a la tónica de la ceremonia, la actriz y escritora se llevó todas las miradas con un vestido cargado de plumas y lentejuelas, diseñado por Valentino.

El conjunto llama la atención de inmediato por su color rojo escarlata y la manera en la que mezcla texturas. Es un vestido largo hasta el suelo, cubierto por un camino de lentejuelas brillantes que desembocan en una cascada de plumas esponjosas, las mismas que cubren su escote,

Para completar el estilismo, eligió zapatos de taco aguja, que siguen los tonos y el enfoque del resto del vestido. Tienen correas cruzadas, cubiertas de pequeñas tachuelas en forma de pirámide y un color rojo oscuro, casi granate.

El look de Lena Dunham en la Met Gala // AFP

Por último, el peinado es lo más sobrio de su look, haciendo que el vestido sea, definitivamente, el gran protagonista. Se trata de un recogido informal que hasta podría calificarse como desenfadado, con algunos mechones que terminan sueltos sobre su rostro.

La palabra de los expertos sobre el look de Lena Dunham en la Met Gala

Algunos de los diseñadores y las diseñadoras más importantes del país, conversaron con CARAS y analizaron lo mejor y lo peor de la Met Gala 2026. Javier Saiach y Nacho García Rocha, eligieron dedicarle unas palabras a Lena Dunham y su vestido de Valentino.

Javier Saiach lleva dos décadas como uno de los referentes de la alta costura del país y, como se podía esperar, no dejó pasar la oportunidad de analizar lo mejor y lo peor de la Met Gala 2026. Consultado por CARAS, habló del look de Lena Dunham. “Llevó un vestido asimétrico de Valentino con plumas de gallo, unas grandes boas de plumas de gallos en el escote y en el borde del ruedo asimétrico, dejando entrever los zapatos con las tachas. Me pareció un exceso mezclar las tachas más las plumas, más el brillo del género. No me gustó”, sentenció.

Nacho García Rocha, ganador del Martín Fierro de la Moda 2026 como mejor estilista, por su parte, elogió a la actriz. “Me encantó. Una absurda total de Valentino. Me encantó, fue una de las que sí, que se re contra animó. Parecía muy de corista el vestido. Con lentejuelas, rojo, con plumas. Se sumó al show.”, afirmó.

Lena Dunham pasó por la Met Gala // AFP

Lena Dunham no pasó desapercibida. Su presencia en la Met Gala 2026 llamó la atención de propios y extraños, no solo por significar su regreso a una alfombra roja tras casi siete años, sino también por un look atrevido, con mucho sello propio, que generó amores y odios. El mismo presente que atraviesa Famesick, su flamante biografía.