La vida de Oussama Aboughazale, el padrastro turco de Benjamín Vicuña, que es dueño de una de las fortunas más grandes de Chile

Benjamín Vicuña creció en una familia que atravesó distintas etapas a lo largo de los años y en la que una figura tuvo un rol importante desde su infancia. Su madre, Isabel Luco Morandé, tras su separación, inició una relación con Oussama Aboughazale, un empresario de perfil reservado que desarrolló su carrera lejos de la exposición y cuya fortuna está ligada a algunos de los negocios más relevantes de Chile.

Los exitosos negocios de Oussama Aboughazale, el padrastro turco de Benjamín Vicuña

Oussama Aboughazale suele mantenerse lejos de la exposición pública, pero su nombre aparece vinculado con la historia familiar de Benjamín Vicuña. Dueño de importantes negocios vinculados a la exportación frutícola y referente en el mundo de la cría de caballos árabes, el empresario de origen turco forma parte de uno de los grupos económicos más reconocidos de Chile. En varias oportunidades se destacó su relación con Isabel Luco Morandé, la madre del actor, con quien mantiene un vínculo hace más de 20 años.

Benjamín Vicuña

La relación entre el empresario e Isabel comenzó después de la separación de ella de Juan Pablo Vicuña Parot, padre del artista. En aquel momento, el intérprete era todavía un niño y atravesaba una nueva etapa familiar junto a sus hermanos. Con el paso de los años, la pareja consolidó su vínculo y finalmente contrajo matrimonio en 1992, dando forma a una familia ensamblada que se mantendría unida.

Según relató la periodista chilena Mariela Sotomayor en una entrevista concedida a la revista GENTE, Oussama Aboughazale tuvo una participación activa en la crianza de Benjamín Vicuña, convirtiéndose en una figura cercana durante su adoelscencia. Aunque durante mucho tiempo fue asociado principalmente con el mundo ecuestre, principalmente por la cría de caballos árabes, la actividad económica del padrastro del actor se extiende mucho más allá de Haras Sumaya, el criadero que tiene en Pirque, Chile.

Isabel Luco Morandé y Oussama Aboughazale

Su nombre aparece vinculado a una de las compañías exportadoras de fruta más importantes con presencia internacional. La periodista chilena lo definió como un empresario que pasa gran parte de su tiempo viajando y atendiendo sus negocios, una característica que explica la dimensión de sus emprendimientos. Distintos medios chilenos también lo relacionan con el negocio agrícola de exportación, un sector que lo posicionó entre los hombres con mayor patrimonio del país en los últimos años.

Haras Sumaya, caballos árabes y un refugio familiar al sur de Chile: La vida de Oussama Aboughazale

Además de su actividad empresarial, Oussama Aboughazale cultivó durante décadas una de sus mayores pasiones: la cría de caballos árabes. Esa faceta se refleja en Haras Sumaya, un establecimiento ubicado en Pirque, en las cercanías de Santiago de Chile, que con el tiempo se convirtió en una referencia internacional dentro del mundo ecuestre. El empresario desarrolló allí un importante programa de reproducción y entrenamiento de ejemplares, actividad que complementó con operaciones en Estados Unidos.

Oussama Aboughazale, el padrastro de Benjamín Vicuña | Crédito: Facebook Haras Sumaya

La finca trascendió el ámbito de los caballos y ganó notoriedad pública en 2020, cuando Benjamín Vicuña y la China Suárez pasaron parte de la cuarentena junto a sus hijos en la propiedad familiar. La propiedad se destaca como un verdadero oasis rodeado de jardines, espejos de agua, viñedos y amplios espacios verdes. Además, cuenta con caballerizas, áreas destinadas a la práctica ecuestre y una residencia principal concebida como punto de reunión.

La propiedad también refleja el perfil discreto que siempre caracterizó a Isabel Luco Morandé y a Oussama Aboughazale. Pese al gran reconocimiento que tiene el actor, ambos eligieron mantener una vida privada alejada de las cámaras. El empresario turco combina negocios internacionales, tradición ecuestre y una de las fortunas más relevantes de Chile. Construyó una vasta trayectoria en el sector agrícola y fortaleció su presencia en el universo de los caballos árabes a través de Haras Sumaya.

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña forma parte de una historia familiar en la que Oussama Aboughazale e Isabel Luco Morandé ocuparon un lugar central durante distintas etapas de su vida. Mientras el empresario consolidó su actividad en los sectores agrícola y ecuestre, la familia mantuvo un perfil reservado, alejado de la exposición pública. Entre negocios internacionales, tradiciones compartidas y espacios emblemáticos, el recorrido del empresario quedó ligado tanto a una de las fortunas más grandes de Chile como al entorno más cercano del actor.

VDV