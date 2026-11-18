Marta Fort anunció su separación de Juan Manuel Ramírez, el empresario uruguayo con quien había oficializado el noviazgo en septiembre, en vivo y frente a las cámaras. La hija de Ricardo Fort eligió sus redes sociales para comunicar el final de la relación, del mismo modo en que la había hecho pública, con un mensaje breve que además incluyó un guiño al origen de la historia.

El vínculo había nacido lejos de los caminos habituales, en un programa de streaming y a partir de una convocatoria que la influencer de 22 años lanzó entre bromas. Desde entonces, la pareja sumó viajes dentro y fuera del país y una propuesta al aire que se volvió viral en pocas horas.

Marta Fort y el mensaje de Instagram sobre su separación

Marta Fort dio a conocer la noticia en una historia, con letras blancas sobre fondo negro, que publicó el miércoles 18 de noviembre. "Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja", escribió, y debajo agregó una línea sobre su presente: "mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

La historia de Instagram con la que Marta Fort comunicó su separación.

El texto cerró con una pregunta para Blender, cuya cuenta etiquetó: quiso saber si seguían con el casting, en referencia a la búsqueda que había dado comienzo al romance. Esa misma vía había usado a principios de septiembre, cuando compartió en sus historias la primera foto de él, abrazado a un bulldog francés, junto a su usuario y un corazón.

Nacido en Canelones, Uruguay, el empresario de 28 años tiene su propio emprendimiento vinculado al mundo de los vehículos y, según trascendió, se dedica a la compra y venta de autos y motos de alta gama. Desde que lo vincularon con ella, llamó la atención por su aspecto físico y su bajo perfil, además de su gusto por el deporte y la playa.

Todo empezó en junio, cuando ella lanzó en vivo un casting para encontrar pareja. Fue en el programa Blender at Night, y entre los perfiles que se presentaron estaba el del uruguayo, que le llamó la atención por su estilo prolijo y sus tatuajes.

Juan Manuel Ramírez, empresario uruguayo.

Marta Fort y Juan Manuel Ramírez: del casting de Blender a la propuesta en vivo

Marta Fort contó en agosto que, después de aquel primer contacto, Juan Manuel Ramírez le escribió para verse y llegó a Miami pocos días después que ella, que estaba en Estados Unidos por la cobertura del Mundial 2026. Cuando terminó de grabar, se fueron de vacaciones juntos y disfrutaron de unos días.

Mientras se conocían, mantuvieron el romance con reserva y ella solo dejaba algunas pistas en sus publicaciones; más tarde admitió que habían salido a escondidas durante todo el torneo. De regreso en el programa, en agosto, reconoció entre risas que el concurso se le había ido de las manos, aunque aclaró que todavía no eran novios.

El paso formal llegó pocos días después de aquella primera foto, en el mismo ciclo donde todo había comenzado. Él aseguró que, aunque aún no lo eran, la respetaba como si lo fueran, y luego tomó el micrófono para preguntarle si querían ser pareja. Ella aceptó en el acto y así habían dado un paso más en la relación.

Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, en la nieve de Mendoza.

Al día siguiente, la pareja viajó a Mendoza junto a una amiga, en una escapada de menos de 24 horas que ella documentó en Instagram. Hubo una guerra de bolas de nieve en plena ruta y fotos de los dos riendo con la montaña detrás, ella con sombrero cowboy y tapado de piel, y él con buzo gris y bufanda.

La exposición de la que habló en su mensaje forma parte de su rutina. Compite en MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe, y el viernes 13 de noviembre desfiló en el primer show de María Becerra en el Movistar Arena.

Marta Fort, influencer y participante de MasterChef Celebrity.

Marta Fort puso fin así a una relación con Juan Manuel Ramírez que empezó con un casting de streaming, se formalizó con una propuesta al aire y terminó, unos cinco meses después, con un anuncio en sus redes sociales. El mismo mensaje con el que confirmó su separación dejó planteada la posibilidad de volver a aquella convocatoria en Blender.