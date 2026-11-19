Después de que Marta Fort confirmara el final de la relación, Juan Manuel Ramírez decidió contar su versión de los hechos. En diálogo con distintos programas, habló de las diferencias que atravesaron la pareja, cuestionó algunas actitudes y expuso cómo era la dinámica económica durante sus salidas.

Los detalles de la particular separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo. Después de que la participante de Masterchef Celebrity (Telefe) hiciera pública su separación, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Ahora, fue el propio empresario automotor quien decidió romper el silencio y dar su versión de lo ocurrido, con declaraciones que dejaron al descubierto algunas de las diferencias que atravesaban hace tiempo.

En diálogo con SQP (América TV), Marta Fort explicó que el noviazgo venía de una situación "bastante inconclusa", en la que ella había intentado poner lo mejor de sí. También había dejado en claro que el proceso de separación ya estaba superado: "El duelo lo hice hace semanas". Además, expresó su malestar por haberse enterado a través de los medios de lo que pensaba su expareja y lanzó una frase contundente sobre el final del vínculo: "No le dio la talla para estar conmigo. Soy mucho plato para pibe inseguro".

Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

Horas antes a la nota que brindó Marta Fort, Juan Manuel Ramírez había conversado con Marcia Frisciotti, conocida en redes sociales como Pochi, de Gossipeame. En ese intercambio, explicó que no había existido un episodio puntual que desencadenara la ruptura, sino una acumulación de situaciones cotidianas que terminaron desgastando la relación.

"No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan", le habría explicado a la panelista de Puro Show (eltrece). El joven también quiso despejar las versiones que lo vinculaban con un supuesto interés económico o con la exposición pública de la familia Fort. "Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco", aseguró.

En esa misma conversación, Juan Manuel Ramírez tuvo palabras de agradecimiento hacia el círculo cercano de Marta Fort: "La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte", expresó. Sin embargo, con el correr de las horas, decidió brindar más detalles de la ruptura.

Juan Manuel Ramírez, el exnovio de Marta Fort

La palabra de Juan Manuel Ramírez tras su separación de Marta Fort

Mediante contundentes mensajes de voz enviados a Intrusos (América TV), Juan Manuel Ramírez profundizó en los motivos que, según su mirada, llevaron al distanciamiento. Esta vez, puso el foco en las diferencias entre sus realidades económicas y en la manera en que cada uno disfrutaba y administraba el dinero.

Juan Manuel Ramírez reconoció que atravesaba un momento laboral distinto al de Marta Fort y que esa situación influía en la dinámica de la pareja. "Fue una suma de cosas que yo le dije que a mí me hacían sentir inseguro porque a mí me estaba yendo peor", comenzó explicando. Para ejemplificarlo, hizo referencia a las salidas y al ritmo de vida que solían llevar. Según contó, a la modelo le gustaba salir a comer prácticamente todos los días durante sus encuentros de jueves a domingo, pero los lugares que frecuentaban implicaban gastos elevados que él ya no disfrutaba afrontar.

"Por ejemplo, si yo voy de jueves a domingo a ella le encanta salir todos los días a comer. Y las salidas a comer de Marta son lugares lindos, y los lugares lindos salen de 500 a mil dólares por comida, y yo ya no disfruto eso", reveló. En ese sentido, marcó una diferencia entre el esfuerzo que le demandaba generar sus propios ingresos y la realidad económica de su exnovia, quien cuenta con una posición patrimonial muy diferente.

"A mí me cuesta hacer la plata, me va bien pero tengo que estar corriendo atrás de la plata y no tengo la vida resuelta como ella", expresó, al describir cómo vivía esa desigualdad dentro del noviazgo. De todas maneras, aclaró que no cuestionaba las posibilidades económicas de Marta Fort ni el estilo de vida al que está acostumbrada. "No la juzgo, es un plus que ella nació así y lo tiene que disfrutar, pero ella no se puede poner mal si yo digo que me siento desenfocado y no estoy contento con la relación. Por eso ella dice que me siento inseguro económicamente, pero no es eso", concluyó.

Juan Manuel Ramírez, el exnovio de Marta Fort

De esta manera, Juan Manuel Ramírez, el ex novio de Marta Fort, rompió el silencio en diálogo con distintos medios y fue a fondo. "Hay cosas del día a día que no me gustan", aseguró y brindó nuevos detalles sobre una ruptura que sigue generando repercusiones.