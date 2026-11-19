A pocos días de confirmar su separación de Juan Manuel Ramírez, Marta Fort volvió a referirse al final de su historia de amor y sorprendió con nuevas declaraciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura. La hija del recordado empresario Ricardo Fort habló sin filtros sobre las inseguridades de su expareja y reveló las razones de la crisis en la relación.

Marta Fort y Juan Manuel Ramirez | Instagram

Durante una charla con José María Listorti en el streaming Blender, la joven influencer reflexionó sobre las diferencias que existían entre ambos y explicó que, pese a sus intentos por sostener el vínculo, había situaciones que le resultaban difíciles de manejar.

Marta Fort reveló cómo influyó su situación económica en la relación con Juan Manuel Ramírez

Al recordar su noviazgo, Marta reconoció que su exnovio no estaba acostumbrado al nivel de exposición que implica formar parte de una familia tan conocida. Sin embargo, aseguró que no era únicamente la fama lo que le generaba incomodidad, sino también su realidad económica.

“Yo entiendo que él no sea de este medio, no conozca bien la movida. También le sorprendía mucho mi pasar económico y se sentía inseguro por ese tema”, explicó la influencer. Ante la consulta de Listorti sobre si se trataba de una percepción personal o de algo que habían conversado, Marta aclaró que el propio Ramírez le había manifestado esa inseguridad.

La joven también reconoció que comprendía las diferencias entre sus estilos de vida, pero señaló que esa situación terminó afectando la dinámica de la pareja. “Puede pasar porque quizás no estaba acostumbrado a salir con una mujer como yo, con mi pasar, con mi realidad, con mi trabajo”, reflexionó. Sin embargo, lo que más le molestaba era sentir que debía modificar su comportamiento para evitar conflictos. En ese sentido, aseguró que durante el noviazgo tenía que adaptarse constantemente al estado de ánimo de su pareja. “Tenía que rebajarme un poco a su nivel”, expresó, dejando en evidencia el desgaste que, según su relato, atravesó durante los últimos meses de la relación.

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

Las declaraciones de Marta Fort llegaron después de que anunciara públicamente el final de su noviazgo con el empresario uruguayo, con quien había comenzado una relación meses atrás. A través de sus historias de Instagram, la influencer confirmó que estaba nuevamente soltera y acompañó la noticia con una contundente reflexión: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”. Posteriormente, en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV), profundizó sobre las dificultades que habían atravesado y aseguró que había intentado acompañar a su pareja para que se sintiera seguro frente a las diferencias de dinero, distancia y exposición mediática.

Marta Fort

Por su parte, Ramirez también decidió dar su versión de los hechos. El joven negó algunas de las afirmaciones que circularon sobre él y sostuvo que la separación respondió a diferencias cotidianas dentro de la pareja.