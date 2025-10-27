lunes 27 de octubre del 2025
Vita, la hija de Cande Ruggeri, debutó como modelo en la pasarela de revista CARAS: la emoción de su abuelo

La hija de la modelo protagonizó uno de los momentos más comentados del desfile.

Cande Ruggeri y Vita

La Revista CARAS celebró una nueva edición llena de glamour y ternura. El evento se llevó a cabo en el Estadio Monumental, y reunió a varias de las figuras más destacadas del espectáculo. Entre los invitados, una de las apariciones más esperadas fue la de Candela Ruggeri, quien subió a la pasarela acompañada por su pequeña hija Vita, protagonizando un debut que robó todas las miradas.

La gran gala de Revista Caras combinó moda, emociones, y una energía que celebró los vínculos familiares, la jornada que buscó honrar la relación de madres e hijas se transformó en una verdadera pasarela de estilo y complicidad. Y en medio de esa atmósfera, Cande Ruggeri y su hija Vita se robaron el show, reflejando la conexión más pura y natural del evento.

Así fue el debut de Vita en la pasarela

Candela Ruggeri volvió a demostrar que el estilo puede ser sinónimo de naturalidad y emoción. Acompañada por su hija Vita, la modelo protagonizó uno de los momentos más tiernos y espontáneos del desfile. 

La modelo deslumbró con un vestido satinado color marfil, de líneas simples y caída fluida. El brillo sutil del satén y las sandalias nude de tiras finas aportaron elegancia sin esfuerzo, mientras que su cabello suelto y ondulado, selló un look fresco y sofisticado.

A su lado, Vita conquistó corazones con un vestidito blanco de falda amplia, ideal para moverse con libertad. Su atuendo, simple y cómodo, reflejó la esencia del momento: una madre y su hija disfrutando de la pasarela con complicidad.

La emoción de Oscar Ruggeri

Tras el desfile, Oscar Ruggeri, el exfutbolista y orgulloso abuelo, no pudo ocultar su emoción. Testigo privilegiado del debut de su nieta, se lo vio sonriente, conmovido, mientras Vita saludaba al público con naturalidad.

Es así como Oscar ve con orgullo, como Vita, su nieta, ha comenzado a seguir los pasos de su hija, Cande Ruggeri. Madre e hija -además de brillar en la pasarela- dejaron una de las postales más comentadas de la gala, donde la ternura y la felicidad no pasaron desapercibidas.

