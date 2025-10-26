Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo: "Es la primera vez que lo cuento"

Mirtha Legrand reveló en pleno programa un aspecto desconocido de su vida profesional. Durante la última emisión de La noche de Mirtha, la conductora habló sobre su vínculo con el teatro y sorprendió a sus invitados al confesar un temor que, hasta ahora, había mantenido en silencio.

La charla comenzó cuando la diva elogió la energía de la calle Corrientes, corazón teatral de Buenos Aires. “Es algo maravilloso. Es impresionante… Te dan ganas de vivir, todo lleno, los restaurantes, la hotelería, las pizzerías, los teatros, todo lleno”, comentó con entusiasmo.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand reveló su mayor miedo

Martín Seefeld coincidió en que muchos intérpretes encontraron en el teatro un refugio ante la falta de ficciones televisivas, mientras que Roberto Moldavsky agregó que disfruta tanto del género que a veces asiste a más de una función por día. Fue entonces cuando Mirtha intervino con una frase que llamó la atención de todos: “Yo también, amo el teatro. No me gusta hacerlo, me gusta verlo”. Sorprendido, Seefeld repreguntó: “¿No te gustaba hacer teatro, Mirtha?”. Y fue ahí cuando la conductora se sinceró: “No, no me gusta. Tengo miedo de salir al escenario”.

El comentario generó sorpresa entre los invitados, que se quedaron en silencio unos segundos antes de que la conductora ampliara su respuesta. “Es la primera vez que lo cuento —aclaró—. Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme la letra... No sé, le tengo respeto, me da miedo. Es muy difícil el teatro, por eso me gusta verlo.”

Legrand, que inició su carrera en el cine y más tarde consolidó su figura en televisión, dejó en claro que su admiración por el teatro se mantiene intacta, aunque el escenario le imponga un respeto especial. Su confesión mostró una faceta más humana y vulnerable y también la exigencia profesional con la que encara cada desafío, incluso después de décadas de trayectoria.

Entre risas, Moldavsky resumió lo que todos pensaban: “Acabamos de sacar una información muy importante”. Mirtha Legrand, acorde a su estilo, sonrió y cambió de tema, dejando flotando en el aire la sinceridad de su revelación: la de una artista que, aún siendo símbolo de seguridad y elegancia, no teme reconocer sus inseguridades.

F.A