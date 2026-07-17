Los millones que deberá pagar Wanda Nara tras incumplir un pedido de Mauro Icardi: “Nueva multa”

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo mientras la conductora disfruta de unas vacaciones familiares por Europa. En las últimas horas, se conoció que el juez interviniente resolvió hacer lugar al reclamo presentado por el ex delantero del Galatasaray y le impuso a su exesposa una multa de 200 millones de pesos.

Wanda Nara y Mauro Icardi

La medida responde a un supuesto incumplimiento de la autorización de viaje que Wanda Nara había solicitado para trasladarse con sus hijas a Italia. Sin embargo, el itinerario finalmente incluyó una estadía en Francia, situación que derivó en la presentación realizada por las abogadas de Icardi y que ahora obtuvo una resolución favorable.

El cambio de destino de Wanda Nara que sacudió la paz de Mauro Icardi

Según trascendió, Wanda Nara había solicitado autorización judicial para viajar junto a sus hijas a Italia. No obstante, el recorrido sufrió modificaciones y la familia terminó pasando por París, un cambio que motivó el reclamo de Mauro Icardi por considerar que no se había respetado lo autorizado.

Días antes de que se conociera la resolución, las abogadas del futbolista, Elba Marcovecchio y Lara Piro, habían anticipado que presentarían una queja formal. En respuesta, Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, aseguró que el cambio de recorrido había sido informado dentro del expediente y que la escala en la capital francesa estaba debidamente comunicada. Sin embargo, el juez resolvió aplicar la multa de 200 millones de pesos.

La reacción de las abogadas de Mauro Icardi y Wanda Nara

Al explicar los motivos del reclamo, Elba Marcovecchio sostuvo que Mauro Icardi se enteró de que sus hijas estaban en París a través de las redes sociales: "De acá a la fecha, el padre no sabe fehacientemente dónde están sus hijas. Quiero saber qué hubiera pasado si las cosa fuera al revés: hoy sería un escándalo nacional, Mauro estaría multado y el juez ordenaría la inmediata restitución", expresó la letrada.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Por su parte, Wanda Nara rechazó las acusaciones cuando fue consultada por la prensa. "No quiero responder más pavadas", afirmó, antes de remarcar que "todo fue avisado correctamente". Además, cuestionó las declaraciones de la otra parte al señalar que "siempre dicen cosas y después se demuestra que mienten o buscan espacio en la tele", mientras el conflicto judicial con Mauro Icardi continúa escalando.