De Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico a Valu Cervantes y Enzo Fernández: los detalles más llamativos de sus mansiones

Las parejas de la selección argentina se volvieron influencias del diseño de interiores, al buscar diferentes tendencias que sean un reflejo de los valores que tienen y la personalidad que remarcan. Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni disfrutan de su vida en Francia, debido al presente futbolístico del defensor en el Olympique de Lyon, y tienen una propiedad en Buenos Aires que les permite volver a sus raíces. Enzo Fernández y Valu Cervantes se encuentran instalados en Inglaterra, acompañando el desempeño del mediocampista en el Chelsea de la Premier League, y criando a sus hijos en la intimidad de una mansión moderna. Si bien ellos siguen algunas de las tendencias impuestas, hay detalles en su hogar que se vuelven llamativos y los hacen distinguirse del resto.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández, Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico

La casa de Lyon de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico: la terraza protegida

Las terrazas en los hogares contemporáneos suelen ser concebidas como simples espacios de transición hacia el exterior y conexión con la naturaleza, áreas descubiertas destinadas al esparcimiento que dependen exclusivamente de las condiciones climáticas. Por lo general, estos sectores se encuentran expuestos, lo que limita su uso continuo y los convierte en rincones estacionales. Es por esto que la casa de Lyon de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico hizo un cambio en esta comodidad, y apostó a hacer de su terraza un espacio para el uso diario.

A diferencia de las estructuras convencionales, este imponente balcón cuenta con una cubierta de madera maciza en el techo que no solo aporta una notable calidez visual de estilo romano moderno, sino que funciona como un escudo térmico y climático fundamental. Esta protección superior se complementa con barandas de vidrio templado de seguridad que actúan como un sólido parapeto contra las corrientes de aire sin obstruir la continuidad del paisaje.

Este refugio funcional, que resguarda la intimidad familiar frente al clima europeo y les permite disfrutar del entorno en cualquier época del año, demuestra su posibilidad de uso diario al tener preparado un living de exterior en tonos neutros y líneas limpias. De esta manera, el detalle llamativo de su propiedad de Lyon logra una fusión perfecta entre el confort del interior y una espectacular vista panorámica hacia el Río Saona, a través de una terraza protegida.

La casa de Lyon de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico: la terraza protegida

La inmensidad en la mansión de Buenos Aires de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico no quisieron quedarse solo con la belleza histórica de su propiedad en Lyon. Por eso, apuntaron a la construcción de una casa, bajo su diseño personal, en un exclusivo barrio cerrado de Canning, Buenos Aires. Si bien la propiedad fue construida desde cero y diseñada bajo los conceptos del quiet luxury y el minimalismo absoluto, la primera impresión al ingresar a la vivienda y que se vuelve el detalle más llamativo es la sensación de inmensidad.

Este efecto visual se logra gracias a una imponente estructura edilicia planificada en dos plantas, y se luce en todas sus habitaciones: el impactante living en doble altura, coronado por techos de gran tamaño que duplican la escala convencional, los inmensos ventanales con elegantes cortinas traslúcidas XXL y los muebles de gran tamaño y colores neutros. El interiorismo se completa con una impactante escalera flotante de mármol iluminada, paredes con revestimientos de mármol gris y detalles en madera que otorgan una calidez orgánica de vanguardia, que permiten mantener esta visual estética y le dan paso a un extenso parque enorme exterior que remata con una vista privilegiada hacia una laguna exclusiva.

La inmensidad en la mansión de Buenos Aires de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico

El open concept de la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

En la espectacular mansión moderna en Londres de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, hay una premisa que impuso una nueva tendencia para la arquitectura minimalista, contemporánea y de lujo: el open concept. La integración fluida entre los espacios interiores y el entorno natural es una de las mayores expresiones en la actualidad, y maximiza el ingreso de iluminación natural durante todo el día. Por eso, el detalle que más se destaca de su hogar es la elección del majestuoso cerramiento todo vidriado.

Compuesto por colosales ventanales de piso a techo con sutiles perfiles oscuros que enmarcan las vistas hacia un parque de gran tamaño, esta disposición espacial aporta una profunda sensación de amplitud y continuidad visual hacia los sectores de esparcimiento exteriores. La esquina donde se luce una sofisticada mesa de comedor revestida en mármol con vetas grises sirve como punto de encuentro familiar, y centro de postales para las redes sociales, dejando un brillo verde natural a la paleta enteramente neutra.

El open concept de la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

El arte contemporáneo como centro de colores de la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Si bien la residencia en Inglaterra de Valentina Cervantes y Enzo Fernández se rige bajo un riguroso estilo minimalista en donde predominan los colores neutros, la pareja recurre estratégicamente al arte contemporáneo y las decoraciones especiales como el principal foco de vitalidad de los ambientes. De esta manera, se rompe con la monotonía cromática de los tonos hueso y beige, y permiten a sus hijos notar la importancia del color

Un claro ejemplo es un gran cuadro colorido de un rostro femenino con trazos expresionistas que domina el sector del livng, y se apoya sobre una sobria consola negra, la cual sirve de base para sutiles elementos decorativos como libros de moda de alta costura, un florero curvo de cerámica texturizada y detalles botánicos secos que complementan la composición. Esta misma filosofía de inyectar energía a través del color se traslada a las celebraciones familiares dentro de la propiedad, transformando una de las esquina de su casa, temporalmente, a través de arcos de globos, árboles de navidad u otras decoraciones similares, creando un detalle llamativo entre tanto minimalismo.

El arte contemporáneo como centro de colores de la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

De Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico a Valu Cervantes y Enzo Fernández, las parejas de la selección argentina se vuelven influencias del diseño de interior, y marcan su personalidad única con los detalles más llamativos de sus mansiones. Entre tanto minimalismo y tendencias, algunos de ellos demuestran cómo dar un guiño diferencial.

A.E