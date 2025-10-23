Wanda Nara confirmó que será Presidenta de mesa en las elecciones del domingo: "A cumplir con el deber cívico"

La conductora de MasterChef Celebrity se encuentra en el centro de la escena mediática por el conflicto con su exesposo, Mauro Icardi, quien presentó una medida cautelar tras la difusión de un video en el que se ve a Martín Migueles, pareja actual de Wanda Nara, acariciando a una de sus hijas mientras dormía. La situación generó un nuevo cruce judicial y mantiene la atención sobre la empresaria y conductora.

Wanda Nara y Mauro Icardi

A pesar de todos los escándalos que la rodean, recientemente Wanda Nara también compartió un hecho más cotidiano y ciudadano: fue designada como autoridad de mesa para las elecciones de este domingo 26 de octubre. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes la vieron combinando su intensa vida mediática con un acto de responsabilidad cívica.

El nuevo rol de Wanda Nara

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara mostró la notificación oficial en la que se le comunicaba su designación como presidente de mesa. Por motivos de seguridad, la mediática tachó los datos personales, pero se puede leer claramente: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”.

Wanda Nara como autoridad de mesa

La publicación fue acompañada de un mensaje breve y claro: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico” junto a emojis que hacen referencia a urnas, sorpresa y responsabilidad. La conductora dejó en evidencia que, pese a su exposición mediática y los conflictos judiciales, cumplirá con el compromiso que le asignó la justicia electoral.

Revelaron el apodo que le pusieron a Wanda Nara las mujeres de la Selección

Recientemente salió a la luz un nuevo escándalo que involucra a la mediática y a Enzo Fernández. Según se pudo conocer Wanda Nara le habría enviado un mensaje, lo que generó repercusión entre las parejas de la Selección Argentina.

Wanda Nara y Valentina Cervantes

Según Ailén Bechara, esposa de un reconocido representante, Valentina Cervantes, pareja de Enzo, comentó la situación en una reunión con las demás mujeres del plantel, quienes habrían puesto un particular apodo a la mediática: “Tatiana a la vista”. Este nombre hace referencia al apodo que Wanda Nara había utilizado para burlarse de la China Suárez, a quien acusó de haber arruinado su familia y de ser amante de su exmarido, Mauro Icardi.