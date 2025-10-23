Filtraron el nombre del segundo eliminado de Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity es el programa más visto en el prime time. Con la conducción de Wanda Nara, tres jurados exigentes y un elenco de figuras, el reality culinario logró captar la atención de la audiencia. El domingo 26 de octubre, habrá otro eliminado y ya se comenzó a especular sobre quién será el famoso que abandonará el ciclo por no cumplir las expectativas.

Masterchef Celebrity tendrá a otro eliminado el próximo domingo 26 de octubre y trascendió el nombre de la persona que abandonaría la competencia de cocina. Luego de que Jorge "Roña" Castro fuera el primero en quedar afuera, acompañado por Pablo Lescano, quien decidió por voluntad propia dar un paso al costado porque "no sabía dónde se metía", otra figura quedará en el camino.

La noticia comenzó a circular debido a que las grabaciones del ciclo están avanzadas, lo que le permite a la producción pasarlas al aire ya editado, lo cual hizo que el periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli se enterara y lo revelara en su programa Pasó en América (América TV). Antes de dar a conocer el nombre de la persona en cuestión, se mostró lapidario contra los productores del formato por "fogonear" con las idas y vueltas entre Wanda Nara y Maxi López.

En este sentido, aseguró sin filtro: "A este formato lo han destrozado". Y luego hizo alusión a la compra del canal y los cambios que se podrían venir. "A Telefe lo han comprado nuevos dueños y me parece que van a poner algo de orden", expresó. Si algo más faltaba, Tartu también se mostró crítico con los platos que preparan los famosos y el bajo nivel gastronómico que hay en esta temporada a comparación de las anteriores.

"Es gente que hace minutos, no cocinan. Hacer una milanesa no es cocinar", comentó con total sinceridad. En ese momento, su compañera Natalia Weber lo interrumpió y le dijo entre risas: "Ay no me mates porque yo a mis hijos le digo 'qué rico lo que cocinó mamá' y es una milanesa frizada al horno".

Así, el conductor cuestionó a los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, que este año decidieron bajar la exigencia y proponer retos más simples para que las celebrities puedan cumplir en tiempo y forma. Por su parte, Álvaro Navia opinó que habrá problemas con los egos de los concursantes ya que todos son reconocidas.

Fue en ese entonces que Tartu no dudó en contar quién quedará en el camino porque su desempeño no cumplió con las expectativas de los cocineros. "El domingo se va Esteban Mirol, anticipamos acá”. Ante la sorpresa y la reacción inesperada de sus compañeros, el presentador le quitó peso a la situación y afirmó que lo hizo "durante años en Twitter todos los domingos". De esta manera, filtraron el nombre del segundo eliminado de Masterchef Celebrity y se despejaron las dudas acerca de la próxima gala.