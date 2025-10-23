El Ministerio Público Tutelar hundió a Mauro Icardi: qué dice el informe sobre el vínculo con las hijas de Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está completamente quebrada, sin embargo, la conductora de MasterChef Celebrity se muestra colaborativa con la justicia para que el jugador pueda mantener el vínculo con las hijas que tienen en común: Isabella y Francesca. No obstante, en las últimas horas trascendió un informe por parte del Ministerio Público Tutelar en el que se pone en manifiesto la comunicación paternofilial la cual se mantiene intermitente y tensa.

La noticia fue abordada por el periodista Juan Etchegoyen, quien fue el encargado de contar con detalle lo presentado por la licenciada Mattera sobre la relación de las hijas de Wanda Nara con Mauro Icardi. “A lo largo de estas semanas si bien se intentó establecer en diversas oportunidades la comunicación paternofilial, las niñas no se mostraban predispuestas. [...] La Sra. Nara informa que las niñas hablan obligadas con su progenitor y que luego cuando cortan la llamada se quedan enojadas y tristes, por lo que cada vez le resulta más complejo lograr que hablen”, comenzó leyendo el comunicador abordando los puntos más críticos del informe presentado ante la justicia.

En este marco, aseguró que la conductora de MasterChef Celebrity mantiene activa la comunicación vía WhatsApp con el padre de las niñas, enviándole fotos, videos y el itinerario de actividades para que el jugador esté al tanto del desarrollo pedagógico y social de sus herederas. Si bien el hecho de que el delantero del Galatasaray se encuentre desarrollando su carrera profesional en Turquía, las chicas tendrían intención de mantener contacto con él: “Refleja la intención genuina de mantener vínculo con el mismo”.

Pero, al parecer, las acciones públicas de su progenitor generarían rechazo y dolor en ellas: “La Sra. Nara informa que las niñas hablan obligadas con su progenitor y que luego, cuando cortan la llamada se quedan enojadas y tristes”. De acuerdo con lo declarado por la trabajadora judicial, “ambas expresan no querer hablar con su padre”. A través de distintos audios, nombran con sumo énfasis dos motivos principales: “Por un lado, su enojo porque refieren su malestar por las fotos que el señor Icardi publicó en redes sociales junto a los hijos de la Sra Suárez”.

No conforme con estas líneas, Mattera abordó el vínculo entre Isabella y Francesca con la actual pareja de su madre, Martín Migueles, y las intenciones del actual novio de la actriz de llevarlas a vivir del otro lado del continente. Es por ello que la primogénita del matrimonio lo confrontó y le planteó "su malestar y oposición por el planteo efectuado en relación con Turquía como su rechazo a la señora Suárez y sus hijos y también lo confronta diciéndole a su padre la excelente relación que tiene con el señor Migueles”.

Uno de los agravantes que destaca el Ministerio Público Fiscal es la toma de conocimiento de las menores sobre la última denuncia de su papá. "Están al tanto del litigio judicial entre sus padres, el caso de la restitución internacional y hasta la presentación que el futbolista hizo contra Martín Migueles", rezó el escrito.

A modo de conclusión, la jurista lamentó la comunicación “casi nula” entre ellos, pese a que cuando mantienen contacto telefónico, el futbolista se muestra “armonioso y afectivo”. “Resulta preocupante que en estos meses en que el Sr. Icardi regresó a Turquía, las niñas vuelvan a presentar un discurso de rechazo”, concluyó remarcando que las chicas comenzaron a asistir a terapia para acompañar este proceso difícil en sus vidas.

Por su parte, Wanda Nara sigue haciéndose cargo de la contención emocional y afronta los gastos económicos de Isabella y Francesca en lo que respecta al pago de la escuela y el servicio de salud prepago, mientras que Mauro Icardi vive su amor con Eugenia “China” Suárez y mantiene la esperanza por recuperar el amor de sus hijas.

