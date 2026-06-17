Wanda Nara transformó su casa en una sede mundialista: los lujosos detalles deco para alentar a la selección

Como ocurre cada cuatro años, todo un país se paraliza para acompañar a la selección argentina en su cita mundialista. Y no solo las personas se visten de celeste y blanco para alentar a la Scaloneta, sino que también los hogares se suman a la pasión futbolera. En ese contexto, Wanda Nara mostró cómo transformó su casa en una verdadera sede mundialista, apostando por exclusivos detalles de decoración inspirados en los colores de la Selección para vivir el partido a pura emoción.

Así quedó decorada la casa de Wanda Nara: detalles de lujo

Desde que se casó con Maxi López, el fútbol ocupa un lugar central en la vida de Wanda Nara. No solo por la trayectoria deportiva de sus exparejas, sino también porque sus hijos varones comenzaron a dar sus primeros pasos dentro de ese mundo. Indefectiblemente, esa pasión se trasladó a la Selección argentina y, como millones de argentinos, la mediática y sus hijos varones se reunieron para acompañar a la Scaloneta en su esperado debut mundialista.

Wanda Nara | Instagram

Según las imágenes que compartió la empresaria en su cuenta oficial de Instagram, preparó una ambientación especial para vivir el Mundial 2026 a puro fútbol. Para la ocasión, organizó una exclusiva cena en la que el sushi fue el gran protagonista. Las piezas fueron presentadas en dos elegantes barcos de madera, que funcionaron como centro de mesa. Además, dispuso vasos de cristales y platos blancos con delicados detalles perlados en los bordes. Cada lugar contó con sus respectivos palillos y servilletas de tela inspiradas en la bandera argentina.

La deco mundialista de Wanda Nara para ver a la selección | Instagram

Asimismo, sumó dos pelotas intervenidas con los colores de la Selección argentina, que se destacaron como parte de la decoración y aportaron un toque futbolero a la sofisticada puesta en escena. Como telón de fondo, el elegante living el cual lucía un televisor colgante en el que se transmitía la previa del encuentro entre Argentina y Argelia, completando así una ambientación pensada al detalle para vivir el debut mundialista del plantel que conduce Scaloni.

La deco mundialista de Wanda Nara para ver a la selección | Instagram

La casa de Wanda Nara: una verdadera sede mundialista

De acuerdo con las imágenes propiciadas, Wanda Nara dejó ver que no solo estuvieron presentes sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, sino también varios amigos de los adolescentes. La reunión quedó reflejada tanto en las postales de la mesa especialmente preparada para la ocasión como en las imágenes donde capturó la euforia del grupo durante el festejo del primer gol de Lionel Messi.

Wanda Nara y Constantino López | Instagram

Finalmente, la mayor de las hermanas Nara coronó su seguidilla de postales mundialistas con una selfie junto a Constantino, uno de los hijos que tuvo con Maxi López. Madre e hijo se mostraron sonrientes, cómplices y muy unidos mientras disfrutaban de una velada atravesada por la pasión argentina, en un evento capaz de reunir y entusiasmar por igual a grandes y chicos.

Una vez más, Wanda Nara dejó en claro que no deja ningún detalle librado al azar y que la decoración ocupa un lugar central en su estilo de vida. Incluso en una ocasión tan especial como el Mundial, la empresaria apostó por una ambientación cuidadosamente pensada para combinar elegancia, comodidad y pasión para disfrutar de la previa y el partido junto a sus hijos y un grupo de adolescentes.