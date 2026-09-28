La tierna foto familiar de Isabella Icardi y Viggo Von Plessen que conmovió a Wanda y Zaira Nara

Los hijos de Wanda Nara y Zaira Nara crecieron compartiendo reuniones, cumpleaños y viajes familiares que, con el paso de los años, quedaron registrados en las redes sociales. A pesar de las diferentes rutinas de sus madres y de los períodos en los que parte de la familia estuvo instalada fuera de la Argentina, los primos mantuvieron un vínculo cercano desde pequeños.

Wanda es madre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Maxi López, y de Francesca e Isabella, nacidas durante su relación con Mauro Icardi. Isabella Icardi es la menor de sus cinco hijos y protagonizó desde su infancia distintos encuentros con los hijos de Zaira.

El vínculo entre Isabella Icardi y Viggo von Plessen

Zaira Nara, por su parte, es madre de Malaika y Viggo, nacidos durante su relación con Jakob von Plessen. Viggo von Plessen es el menor de los dos hermanos y tiene una edad cercana a la de Isabella, una coincidencia que hizo que compartieran diferentes experiencias desde sus primeros años.

Los hijos de Wanda Nara y Zaira Nara crecieron compartiendo reuniones, cumpleaños y viajes familiares​ (Instagram)

Uno de esos antecedentes ocurrió en 2021, durante la etapa en la que Wanda estaba instalada en Francia. Mientras Zaira y Jakob se encontraban de viaje por España, Viggo permaneció algunos días junto a su tía y sus primos, con quienes compartió diferentes actividades. Durante aquella estadía, el grupo también realizó una visita a Disneyland París. El viaje dejó distintas postales familiares y se convirtió en uno de los registros de la relación que Viggo e Isabella construyeron desde chicos, junto con el resto de sus hermanos y primos.

Los encuentros continuaron con el paso de los años. Cumpleaños y reuniones privadas volvieron a reunir a los integrantes más chicos de la familia, más allá de las distintas actividades de Wanda y Zaira y de los períodos en los que no estuvieron instaladas en el mismo lugar. De esta manera, las redes sociales de las hermanas permitieron seguir algunos momentos de la relación entre sus hijos. Sin embargo, no todas las postales surgieron de grandes celebraciones o viajes: varias de ellas mostraron situaciones cotidianas y encuentros puertas adentro.

La foto de Isabella Icardi y Viggo von Plessen que compartió Zaira Nara

Zaira Nara publicó una fotografía de Isabella Icardi y Viggo von Plessen a través de sus historias de Instagram. En la imagen en blanco y negro, los primos aparecen sentados sobre un sillón mientras Viggo rodea con sus brazos a Isabella y ambos sonríen frente a la cámara. La modelo sumó además un detalle dirigido especialmente a su hermana. Sobre la postal, Zaira etiquetó la cuenta de Wanda Nara y acompañó la mención con un corazón rojo, incorporándola de manera directa al registro protagonizado por los chicos.

La foto de Isabella Icardi y Viggo von Plessen que compartió Zaira Nara (Instagram)

La escena transcurrió puertas adentro y muestra un momento cotidiano. Frente al sillón se observa una mesa con vasos y algunas galletitas, mientras Isabella permanece junto a su primo. No hubo una producción especial detrás de la imagen ni una celebración que concentrara la atención: el encuentro entre ambos fue el centro de la publicación.

La mención a Wanda reforzó el carácter familiar de la historia. Zaira no solo decidió mostrar a su hijo junto a Isabella, sino que hizo partícipe a su hermana mediante la etiqueta y el corazón rojo que incorporó sobre la fotografía. La nueva imagen se sumó así a los registros que las hermanas fueron compartiendo de sus hijos a lo largo de los años. Esta vez, lejos de los viajes internacionales y las celebraciones familiares de otras oportunidades, el escenario fue mucho más sencillo y el protagonismo quedó exclusivamente en los dos primos.

Los encuentros familiares de los hijos de Wanda y Zaira Nara

La relación entre los chicos también forma parte de una familia numerosa. Además de Isabella y Viggo, Francesca, Malaika, Valentino, Constantino y Benedicto completan la generación de hijos de Wanda y Zaira, que coincidieron en diferentes oportunidades durante su infancia. Aunque sus madres son dos figuras con una fuerte exposición pública, buena parte de los registros familiares muestran situaciones alejadas de los eventos profesionales. Vacaciones, cumpleaños y encuentros privados permitieron ver cómo fue creciendo la relación entre los primos con el paso del tiempo.

Wanda Nara junto a Isabella (Instagram)

La fotografía que Zaira compartió en Instagram recuperó justamente ese costado cotidiano. Sin necesidad de una ocasión especial, Isabella Icardi y Viggo von Plessen volvieron a aparecer juntos varios años después de aquellos primeros encuentros que sus familias habían mostrado públicamente.

Zaira Nara junto a su hijo VIcco (Instagram)

Con Viggo abrazando a Isabella frente a la cámara, Zaira Nara sumó una nueva postal al álbum familiar que fue construyéndose con el paso de los años. La mención a Wanda Nara y el corazón rojo terminaron de completar una imagen que volvió a tener como protagonistas a Isabella Icardi y Viggo von Plessen y al vínculo que mantienen desde pequeños.