Wanda Nara y sus hijas, Francesca e Isabella, disfrutaron de sus últimos días en Italia: auto rosa, playa y platos gourmet

Antes de regresar a la Argentina, Wanda Nara y sus hijas, Francesca e Isabella, disfrutan de sus últimos días en Italia. Luego de que la Justicia italiana fallara a favor de la empresaria en el conflicto judicial por los pasaportes robados el pasado 19 de julio, la familia decidió hacer una pausa y regalarse una escapada a puro relax. A través de sus redes sociales, la mayor de las hermanas Nara compartió las postales más imponentes de esta estadía, donde no faltaron las postales en su emblemático Lamborghini rosa, jornadas de playa y una exquisita propuesta gastronómica.

Vacaciones de Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella en Italia | Instagram

Así fueron los últimos días de Wanda Nara y sus hijas, Isabella y Francesca Icardi

Antes de la vuelta a casa, Wanda Nara compartió con sus hijas, Francesca e Isabella, una serie de postales para celebrar el cierre de su estadía en Italia. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la empresaria publicó un álbum de fotos en el que mostró los últimos paseos que disfrutó junto a las niñas y su mamá, Nora Colosimo. El recorrido incluyó travesías en lancha, vistas panorámicas, autos de lujo y una selección de platos típicos de la costa italiana.

Vacaciones de Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella en Italia | Instagram

En primer lugar, la conductora posó sonriente junto a las nenas mientras recorrían uno de los destinos turísticos más exclusivos de Italia, luciendo trajes de baño a tono con la jornada. Allí, madre e hijas disfrutaron de la gastronomía local con una selección de platos gourmet. La langosta fue la gran protagonista del almuerzo, acompañada por una fresca ensalada de tomates perita, aceite de oliva y hojitas de albahaca. Además, sumaron un poriyal de verduras, compuesto por ingredientes salteados con especias, característica por servirse sin salsa.

Comida gourmet de Wanda Nara en Italia | Instagram

Más tarde, la familia se trasladó hasta la exclusiva playa de Bagni Bosetti, en la Riviera de Liguria, donde disfrutaron de una jornada completamente relajadas sobre la costa cristalina de Paraggi. Durante la tarde realizaron un paseo en lancha por la costa, contemplaron el paisaje desde el mar y aprovecharon las altas temperaturas para sumergirse en el agua, compartiendo un momento sumamente descontracturado luego de más de 10 días de incertidumbre y tensión por el futuro residencial de las chicas.

Vacaciones de Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella en Italia | Instagram

Wanda Nara volvió a mostrar el Lamborghini ploteado de rosa

Uno de los símbolos más representativos del conflictivo divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi fue el exclusivo Lamborghini azul que la mediática decidió plotear a un llamativo color rosa chicle. El vehículo, uno de los modelos más exclusivos de la marca y del que existen muy pocas unidades en el mundo, rápidamente se convirtió en un emblema de la mediática separación.

A mediados de 2025, Wanda llegó a la segunda audiencia de divorcio a bordo de ese automóvil completamente rosa, una imagen que acaparó la atención de la prensa y los usuarios en redes sociales. El gesto fue interpretado como una forma de resignificar un bien que compartía con el futbolista y de marcar una nueva etapa en su vida de soltera. Desde entonces, el Lamborghini dejó de ser solo un auto de lujo para transformarse en uno de los íconos más recordados del mediático proceso judicial.

Un año después de aquel episodio, el sofisticado Lamborghini volvió a convertirse en protagonista de las postales de la presentadora televisiva, aunque en un contexto completamente distinto. Esta vez, sus hijas, Francesca e Isabella, aparecieron sonrientes en el garaje de la vivienda con el icónico vehículo rosa de fondo. La imagen reflejó un momento de complicidad entre hermanas y mostró cómo el auto, que en su momento simbolizó uno de los capítulos más mediáticos de su separación del ex delantero del Galatasaray, hoy forma parte de una etapa marcada por los viajes, lujos y confort lejos de su expareja.

Vacaciones de Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella en Italia | Instagram

A pocas horas de emprender el regreso a Buenos Aires junto a sus hijas, Francesca e Isabella, Wanda Nara aprovechó para disfrutar de los últimos días del verano europeo. Madre e hijas eligieron la costa italiana para relajarse antes de volver al país, donde combinaron jornadas de playa, paseos en lancha, gastronomía de primer nivel, paisajes de ensueño y el regreso a escena de uno de los autos más emblemáticos de su matrimonio: el exclusivo Lamborghini rosa que se convirtió en un símbolo de su mediático divorcio con Mauro Icardi.