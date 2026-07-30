Entramos al living de Marley en Pinamar: ladrillo a la vista, chimenea y una mesa de tronco macizo

Después de varias semanas de intensa actividad en el exterior, donde estuvo al frente de la cobertura del Mundial 2026, Marley finalmente regresó a la Argentina. Tras cumplir con sus compromisos laborales, el conductor puso rumbo a Pinamar para reencontrarse con la tranquilidad de su casa en la costa y disfrutar de unos días de descanso junto a su familia.

Marley

Desde allí, Marley compartió algunas imágenes que permitieron conocer uno de los rincones más acogedores de la propiedad. Se trata del living, un ambiente amplio y luminoso que combina materiales nobles, muebles de gran tamaño y una decoración de estilo rústico, pensada para crear un espacio cálido y funcional.

Así es el living de Marley en Pinamar

Marley se decantó por unas paredes de ladrillo que marcan la identidad del ambiente y aportan el clásico espíritu de una casa de playa. El techo, con molduras blancas y detalles en madera, acompaña esa estética, mientras que los amplios ventanales con marcos oscuros permiten el ingreso de luz natural, realzando la amplitud del espacio.

Así es el living de Marley en Pinamar

En el centro del living de Marley se encuentra una chimenea revestida en madera que se convierte en el eje visual de la decoración. Sobre ella descansa un gran cuadro, mientras que otra obra de gran formato apoyada sobre una de las paredes completa la propuesta con un toque artístico.

La mesa de tronco macizo que se robó todas las miradas

Entre todos los elementos del living de Marley, la pieza que más destaca es la mesa ratona confeccionada a partir de un enorme tronco macizo. Sus bordes irregulares y el acabado natural de la madera refuerzan el carácter orgánico de la decoración y la convierten en el punto focal del ambiente.

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El living de Marley se completa con un sofá modular gris de grandes dimensiones, ideal para reuniones familiares, un sillón individual tapizado con estampado botánico en tonos neutros y una alfombra de inspiración oriental que delimita el sector de estar. Así, la combinación de madera, ladrillo, textiles y una paleta dominada por marrones, grises y tonos arena da forma a un ambiente acogedor, donde cada detalle acompaña el estilo relajado de la vida junto al mar.